Две иномарки не поделили дорогу между Пензой и Чемодановкой

04.04.2021 | 13:01

Утром в воскресенье, 4 апреля, на границе между Пензой и селом Чемодановка Бессоновского района случилось ДТП, в котором пострадали люди.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в 8:55 на 649-м километре трассы М5 столкнулись два легковых авто: Chevrolet Lanos под управлением 53-летнего мужчины и Honda CR-V, за рулем которой находился 64-летний водитель.

Последнего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение. Травмы также получила пассажирка Chevrolet - медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась

«Все данные предварительные. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка», - уточнили в ГИБДД.

Источник фото - vk.com/sova_penza.