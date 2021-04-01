Дороги растаяли: в центре Пензы «Лада» застряла в яме

01.04.2021 | 10:14

Легковой автомобиль попал в ловушку в центре Пензы. Утром в четверг, 1 апреля, «Лада-Калина» застряла в яме на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса.

Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в городском водительском сообществе во «ВКонтакте». На кадрах видно, что переднее левое колесо легковушки провалилось в отверстие в асфальте и до середины ушло в воду. Машина села на днище.

«Вот и весна! В Пензе дороги растаяли, остались только бордюры», - пошутил очевидец.

По его словам, водитель автомобиля вызвал на место ДТП сотрудников ГИБДД, и к моменту публикации фото уже как минимум полчаса ждал их приезда.

Компенсацию за ремонт поврежденного автомобиля его владелец сможет получить через суд. Так, в 2017 году ущерб, причиненный из-за ямы на проспекте Строителей, взыскали с городской администрации. Хозяину автомобиля Mazda присудили более 90 тыс. руб.

В 2019 году МУП «Пензадормост» обязали компенсировать стоимость ремонта автомобиля Land Rover Rаnge Rover, попавшего в покрытую водой выбоину на улице Онежской. Вместе с судебными расходами сумма составила около 200 тыс.