Происшествия

Дороги растаяли: в центре Пензы «Лада» застряла в яме

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Легковой автомобиль попал в ловушку в центре Пензы. Утром в четверг, 1 апреля, «Лада-Калина» застряла в яме на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса.

Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в городском водительском сообществе во «ВКонтакте». На кадрах видно, что переднее левое колесо легковушки провалилось в отверстие в асфальте и до середины ушло в воду. Машина села на днище.

«Вот и весна! В Пензе дороги растаяли, остались только бордюры», - пошутил очевидец.

По его словам, водитель автомобиля вызвал на место ДТП сотрудников ГИБДД, и к моменту публикации фото уже как минимум полчаса ждал их приезда.

Компенсацию за ремонт поврежденного автомобиля его владелец сможет получить через суд. Так, в 2017 году ущерб, причиненный из-за ямы на проспекте Строителей, взыскали с городской администрации. Хозяину автомобиля Mazda присудили более 90 тыс. руб.

В 2019 году МУП «Пензадормост» обязали компенсировать стоимость ремонта автомобиля Land Rover Rаnge Rover, попавшего в покрытую водой выбоину на улице Онежской. Вместе с судебными расходами сумма составила около 200 тыс.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Легковой автомобиль попал в ловушку в центре Пензы.
Вы как хотели? Весна. Обязательно где-то вымоет грунт!

Гость||

Там до этого уже ставили заплатку.

Гость||

Гость писал(a):

Там до этого уже ставили заплатку.
Хорошо.

Гость||

С днем вашей губернии вас, глупомордые. С днем дураков, с 1 апреля.

Гость||

Ну а чотакова, райцентр.

Снег тайить, значит пора готовится к севу зерновых!

Гость||

Гость писал(a):

пора готовится к севу зерновых!
и ямки уже готовы!

Имя: Гость
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