Происшествия

В Пензе крыша ресторана обвалилась под тяжестью снега

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В Пензе кровля ресторана не выдержала веса снега и обвалилась. Фото с места происшествия были опубликованы утром в среду, 31 марта.

«Крыша корабля «Бочка» уплыла вместе с весенним таянием», - пошутил один из участников группы «Привет, сейчас, Пенза» во «ВКонтакте».

К посту прикреплено фото. Судя по нему, разрушенным из-за тяжести снега оказался навес над открытой верандой. Конструкция провалилась внутрь.

«Чистить надо было, пока снег сухой. А то воду взял и баста», - прокомментировал произошедшее один из жителей города.

Это не первый случай, когда кровельные конструкции не выдержали нагрузки после обильных снегопадов. В феврале на улице Измайлова сложилась крыша многоквартирного дома. В марте в Сосновоборске рухнувший с кровли снег разломал крыльцо почтового отделения.

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Источник — фото vk.com/penza_now
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Гость||

Проектировщик крыши из Зари?

Гость||

если у заслуженных строителей крыши падают.а что говорить про остальных.....

Имя: Гость
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