В Пензе крыша ресторана обвалилась под тяжестью снега

31.03.2021 | 11:33

В Пензе кровля ресторана не выдержала веса снега и обвалилась. Фото с места происшествия были опубликованы утром в среду, 31 марта.

«Крыша корабля «Бочка» уплыла вместе с весенним таянием», - пошутил один из участников группы «Привет, сейчас, Пенза» во «ВКонтакте».

К посту прикреплено фото. Судя по нему, разрушенным из-за тяжести снега оказался навес над открытой верандой. Конструкция провалилась внутрь.

«Чистить надо было, пока снег сухой. А то воду взял и баста», - прокомментировал произошедшее один из жителей города.

Это не первый случай, когда кровельные конструкции не выдержали нагрузки после обильных снегопадов. В феврале на улице Измайлова сложилась крыша многоквартирного дома. В марте в Сосновоборске рухнувший с кровли снег разломал крыльцо почтового отделения.