Происшествия

Терновский камикадзе: момент ДТП с двумя авто попал на видео

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Во вторник, 30 марта, на опасном перекрестке в Терновке случилось очередное дорожно-транспортное происшествие. Момент аварии попал на видео.

В 10:33 на пересечении улиц Терновского и Петровской столкнулись две легковые машины.

«Терновский камикадзе. Водитель автомобиля, выезжающий из микрорайона Спутник, не стал пропускать автомобиль, завершающий проезд перекрестка, двигаясь в сторону центра», - описал произошедшее автор.

На кадрах видно, что транспортные средства ударились друг о друга боками. После этого «камикадзе» вынесло на тротуар, откуда он сумел вырулить обратно на проезжую часть.

В сводку происшествий с пострадавшими, подготовленную отделением пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области за 30 марта, данная авария не попала.

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Источник — видео Андрея Мнекина
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Гость||

Перекресток как перекресток, ничем не опаснее прочих.

Оба докатались. Один привык на красный-желто-розовый проскакивать перекрестки, другой едет не смотрит куда.

Гость||

Только лишение права управления минимум на год за любое ДТП.Потом тщательная очень дорогая медкомиссия и полная проверка знаний ПДД с пристрастием.Три раза не сдал- велкоме еще через год.Дороги станут чище и безопаснее.

Гость||

Дикие буртасы и не так начудить могут.

Гость||

Диарейщик пол жизни. На крайней правой полосе нормальный водитель , на средней недоучка у которого прав не должно быть ,он опасен.

Имя: Гость
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