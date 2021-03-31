Терновский камикадзе: момент ДТП с двумя авто попал на видео

31.03.2021 | 16:34

Во вторник, 30 марта, на опасном перекрестке в Терновке случилось очередное дорожно-транспортное происшествие. Момент аварии попал на видео.

В 10:33 на пересечении улиц Терновского и Петровской столкнулись две легковые машины.

«Терновский камикадзе. Водитель автомобиля, выезжающий из микрорайона Спутник, не стал пропускать автомобиль, завершающий проезд перекрестка, двигаясь в сторону центра», - описал произошедшее автор.

На кадрах видно, что транспортные средства ударились друг о друга боками. После этого «камикадзе» вынесло на тротуар, откуда он сумел вырулить обратно на проезжую часть.

В сводку происшествий с пострадавшими, подготовленную отделением пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области за 30 марта, данная авария не попала.