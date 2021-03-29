Участник ДТП в центре Пензы вылетел на тротуар и погнул опору

Вечером в воскресенье, 28 марта, в центре Пензы произошла авария. О столкновении на пересечении улиц Суворова и Урицкого рассказал один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».
«Кафе «Уголок», - обозначил место аварии очевидец.
На опубликованных им фотографиях - два легковых автомобиля. После столкновения один из них вылетел на тротуар и врезался в знак «Пешеходный переход», опора наклонилась. Оба транспортных средства оказались серьезно повреждены (преимущественно в передней части кузова).
Еще один очевидец рассказал, что был понятым во время оформления материалов о ДТП.
«Белая машина - это таксист, первый день вышел на работу», - уточнил он.
Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается. На месте работали сотрудники ГИБДД, однако официальных комментариев от ведомства пока не поступало.
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у таксиста наверное как раньше первый класс, стаж работы?