Происшествия

Участник ДТП в центре Пензы вылетел на тротуар и погнул опору

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Вечером в воскресенье, 28 марта, в центре Пензы произошла авария. О столкновении на пересечении улиц Суворова и Урицкого рассказал один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

«Кафе «Уголок», - обозначил место аварии очевидец.

На опубликованных им фотографиях - два легковых автомобиля. После столкновения один из них вылетел на тротуар и врезался в знак «Пешеходный переход», опора наклонилась. Оба транспортных средства оказались серьезно повреждены (преимущественно в передней части кузова).

Еще один очевидец рассказал, что был понятым во время оформления материалов о ДТП.

«Белая машина - это таксист, первый день вышел на работу», - уточнил он.

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается. На месте работали сотрудники ГИБДД, однако официальных комментариев от ведомства пока не поступало.

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Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

у таксиста наверное как раньше первый класс, стаж работы?

Гость||

ничего не понятно...

так кто ж по правилу #никому_не_помешал ехал то, а?

Имя: Гость
Комментарий:

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