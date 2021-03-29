Участник ДТП в центре Пензы вылетел на тротуар и погнул опору

29.03.2021 | 08:26

Вечером в воскресенье, 28 марта, в центре Пензы произошла авария. О столкновении на пересечении улиц Суворова и Урицкого рассказал один из участников городского водительского сообщества во «ВКонтакте».

«Кафе «Уголок», - обозначил место аварии очевидец.

На опубликованных им фотографиях - два легковых автомобиля. После столкновения один из них вылетел на тротуар и врезался в знак «Пешеходный переход», опора наклонилась. Оба транспортных средства оказались серьезно повреждены (преимущественно в передней части кузова).

Еще один очевидец рассказал, что был понятым во время оформления материалов о ДТП.

«Белая машина - это таксист, первый день вышел на работу», - уточнил он.

Пострадали ли в результате аварии люди, не сообщается. На месте работали сотрудники ГИБДД, однако официальных комментариев от ведомства пока не поступало.