Труп там, все смято: очевидец рассказал о ДТП на трассе под Каменкой

26.03.2021 | 08:48

Очевидец сообщил о смертельном ДТП, случившемся в Пензенской области в ночь с 25 на 26 марта. Инцидент произошел на трассе Тамбов - Пенза.

В городском водительском сообществе во «Вконтакте» выложили видео, сделанное на месте аварии.

«После Каменки. Время съемки 2:10», - уточнил автор поста.

На кадрах - два грузовых автомобиля (предположительно, один из них - это «Газель). Обе кабины превратились в груды металла.

«Труп там. За рулем мужик. Все смято», - говорит мужчина за кадром.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.