Происшествия

Труп там, все смято: очевидец рассказал о ДТП на трассе под Каменкой

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Очевидец сообщил о смертельном ДТП, случившемся в Пензенской области в ночь с 25 на 26 марта. Инцидент произошел на трассе Тамбов - Пенза.

В городском водительском сообществе во «Вконтакте» выложили видео, сделанное на месте аварии.

«После Каменки. Время съемки 2:10», - уточнил автор поста.

На кадрах - два грузовых автомобиля (предположительно, один из них - это «Газель). Обе кабины превратились в груды металла.

«Труп там. За рулем мужик. Все смято», - говорит мужчина за кадром.

Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Началось в колхозе утро!

Гость||

Утро журналюг началось с воровства новостей из вк

Гость||

Радуйтесь, что они пока новости с Панорамы не воруют.

Гость||

скоростной режим соблюбдали бы и трупов не было бы

Гость||

журналисты,работать надо,а не печатать то ,что давно и без вас напечатано и проинформировано!!!займитесь делом!!

Гость||

"Хрясь и пополам" (с)

Имя: Гость
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