Труп там, все смято: очевидец рассказал о ДТП на трассе под Каменкой

Очевидец сообщил о смертельном ДТП, случившемся в Пензенской области в ночь с 25 на 26 марта. Инцидент произошел на трассе Тамбов - Пенза.
В городском водительском сообществе во «Вконтакте» выложили видео, сделанное на месте аварии.
«После Каменки. Время съемки 2:10», - уточнил автор поста.
На кадрах - два грузовых автомобиля (предположительно, один из них - это «Газель). Обе кабины превратились в груды металла.
«Труп там. За рулем мужик. Все смято», - говорит мужчина за кадром.
Официальных комментариев по поводу случившегося пока не поступало.
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