В Городищенском районе в ДТП пострадали мужчина и ребенок

25.03.2021 | 11:53

В четверг, 25 марта, на трассе М5 в Городищенском районе, недалеко от села Средняя Елюзань, случилось ДТП, в котором пострадали два человека.

Кадры с места аварии обнародовал в социальной сети «ВКонтакте» очевидец. На них две легковушки, у одной из них повреждена боковая сторона, другую после удара развернуло поперек проезжей части.

По предварительным данным, ДТП случилось на 715-м километре трассы около 8:35. Участницами стали женщины 43 и 34 лет. Первая управляла «Ладой-Грантой», вторая - Toyota Yaris, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России.

Травмы получили пассажиры иномарки: девочка 2008 года рождения, а также 30-летний мужчина.

Чуть позже в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте» появился пост, автор которого сообщил о перекрытии трассы М5 около Средней Елюзани с двух сторон. По всей видимости, это связано с ДТП.

«Не доезжая до Елюзани 5 км со стороны Пензы, перед мостом через Суру, у молоковоза ГАЗ открутилось колесо, и машину опрокинуло на крышу, кабину смяло. Стоит скорая и ДПС», - прокомментировал сообщение пользователь.