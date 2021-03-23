Происшествия

В Кузнецке мужчина не пустил в дом пожарных и сгорел

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В Кузнецке 58-летний мужчина, погибший при возгорании в жилом доме в ночь с 19 на 20 марта, за месяц до трагедии отказался общаться с пожарными. Об этом рассказал глава местной администрации Сергей Златогорский во время планерки в понедельник, 22-го числа.

По словам мэра, очаг возгорания находился в районе дивана. Из этого можно предположить, что причиной пожара стало курение в постели.

«Пожарные ходят. Пытаются предупредить, проинструктировать, рассказать. По этому адресу их не пустили 18 февраля. Вот и все. А пустили, может быть, что-то и подсказали бы. А так - что получилось, то получилось», - констатировал Златогорский.

Он вспомнил еще одно трагическое происшествие: в начале марта в Кузнецке погибла семилетняя девочка.

Сгорел дом многодетной семьи. Старшая дочь вышла самостоятельно, отцом был выведен мальчик. Вторая девочка при эвакуации вырвалась из рук отца и спряталась в дальней комнате. Нашли ее уже погибшей.

По информации официального представителя регионального управления МЧС, в доме раньше было ЧП с огнем - в ноябре 2020-го. Семья из группы риска состояла на учете в социальной службе. Им предлагали установить в доме автономный дымовой пожарный извещатель, однако они отказались.

«Одним извещатель предлагали повесить - не повесили и сгорели. Ко вторым пришли специалисты: постучались - нет. А соседи пустили, и им все рассказали», - заключил Златогорский.

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