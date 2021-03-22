В Сети появились кадры момента ДТП с мотоциклистом на ул. Антонова

22.03.2021 | 11:27

Пользователь социальной сети «ВКонтакте» поделился кадрами момента ДТП на улице Антонова в Пензе. Авария произошла в воскресенье, 21 марта, около 16:50.

Ее участниками стали 24-летний мужчина, находившийся за рулем Kia Ceed, и юноша 2003 года рождения, управлявший мотоциклом Honda.

Мотоциклист получил травмы, его доставили в больницу.

На кадрах видно, что юноша в какой-то момент решил свернуть на внутриквартальную дорогу и выехал на полосу встречного движения. Возможно, мотоциклист надеялся, что водитель Kia пропустит его, однако этого не случилось.

Машина сбивает молодого пензенца, он падает, перекатывается, а в следующий миг уже вскакивает на ноги. Другой мотоциклист, который ехал в том же направлении, что и пострадавший, совершает поворот на внутриквартальную дорогу.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГИБДД.