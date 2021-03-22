В Пензе на видео попал момент наезда грузовика на школьницу

22.03.2021 | 19:41

В понедельник, 22 марта, в группе prosto_penza_58 соцсети Instagram появилось видео момента ДТП с пешеходом на улице Кривозерье.

Авария случилась 21 марта около 19:05 у дома № 19. 44-летний водитель автомобиля МАЗ сбил девочку 2003 года рождения.

Из записи можно понять, что школьница пересекала дорогу вместе с подругой. Поблизости знака «Пешеходный переход» не видно. Машины двигаются в обоих направлениях, трафик интенсивный

Когда одна из легковушек сворачивает на внутриквартальную дорогу, школьницы оказываются перед мчащимся на них грузовиком. Одна успевает отбежать в сторону, другой не удалось уйти с дороги МАЗа, водитель которого выворачивает руль, пытаясь избежать наезда. Вторая девочка в итоге оказывается под колесами.

Пострадавшую доставили в больницу. Автор ролика отметил, что она находится в очень тяжелом состоянии.

В настоящий момент обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.