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Происшествия

В Пензе на видео попал момент наезда грузовика на школьницу

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В понедельник, 22 марта, в группе prosto_penza_58 соцсети Instagram появилось видео момента ДТП с пешеходом на улице Кривозерье.

Авария случилась 21 марта около 19:05 у дома № 19. 44-летний водитель автомобиля МАЗ сбил девочку 2003 года рождения.

Из записи можно понять, что школьница пересекала дорогу вместе с подругой. Поблизости знака «Пешеходный переход» не видно. Машины двигаются в обоих направлениях, трафик интенсивный

Когда одна из легковушек сворачивает на внутриквартальную дорогу, школьницы оказываются перед мчащимся на них грузовиком. Одна успевает отбежать в сторону, другой не удалось уйти с дороги МАЗа, водитель которого выворачивает руль, пытаясь избежать наезда. Вторая девочка в итоге оказывается под колесами.

Пострадавшую доставили в больницу. Автор ролика отметил, что она находится в очень тяжелом состоянии.

В настоящий момент обстоятельства аварии выясняют сотрудники ГИБДД.

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Источник — видео instagram.com/prosto_penza_58
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Гость||

восемнадцатилетняя школьница,второгодница)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Поблизости знака «Пешеходный переход» не видно.
Зачем машины остановились? Провокация?

Гость||

извиняюсь неуместно пошутил не дочитав,здоровья девочке

Гость||

Темень

Эй чинуши, вы там совсем оборзели, весь город плиткой уложили а о безопасности для людей не подумали, вам чхать на людей . Делайте освещение над этим переходом

Гость||

Какая второгодница? 2003 года, в 2010 в 7 лет пошла в школу, сейчас в 11 классе. Выздоравливает пусть скорее.

Гость||

Да у нас в Пензе,водители и средь бела дня сбивают на переходах,сажать и лишать!когда примут закон,три штрафа за любое нарушение,автоматом,лишение прав в первый раз,на 6 месяцев,потом строже.А если оставить только штрафы,то сбивать будут везде,на переходах,у школ и садов.Они копят штрафы,должны по полмиллиона,но это на них не действует

Гость||

водилу лишать пожизненно за такое

Имя: Гость
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