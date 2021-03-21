В Пензе на ул. Антонова в серьезное ДТП попал юный мотоциклист

21.03.2021 | 18:34

В воскресенье, 21 марта, на улице Антонова в Пензе случилось ДТП с участием мотоциклиста. Фото с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте».

Также очевидцы сообщили, что к участникам аварии прибыл автомобиль реанимации.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.

По предварительным данным, столкновение транспортных средств произошло напротив дома № 9 в 16:50. Участниками стали 24-летний мужчина, находившийся за рулем Kia Ceed, и юноша 2003 года рождения, управлявший мотоциклом Honda.

В результате мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.