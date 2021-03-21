В Пензе на ул. Антонова в серьезное ДТП попал юный мотоциклист

В воскресенье, 21 марта, на улице Антонова в Пензе случилось ДТП с участием мотоциклиста. Фото с места происшествия появилось в социальной сети «ВКонтакте».
Также очевидцы сообщили, что к участникам аварии прибыл автомобиль реанимации.
В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сетевому изданию «ПензаИнформ» прокомментировали случившееся.
По предварительным данным, столкновение транспортных средств произошло напротив дома № 9 в 16:50. Участниками стали 24-летний мужчина, находившийся за рулем Kia Ceed, и юноша 2003 года рождения, управлявший мотоциклом Honda.
В результате мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу.
Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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Нахаловка,маяк,гпз места неадекватов на приличных мотоциклах . Летают по тротуарам,дорожкам, плюют на ПДД и людей.этот ещё 17-летний,а сколько их подростков безмозглых на скорости среди пешеходов рассекает не перечесть.