Происшествия

Нетрезвый пензенец не рассчитал сил, решив сократить путь по реке

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Утром во вторник, 16 марта, в Пензе сотрудники правоохранительных органов спасли от обморожения, а возможно, и смерти местного жителя.

Фото с места событий прислала в редакцию горожанка по имени Людмила. Она сообщила, что в районе улицы Злобина, у подвесного моста, полицейские тащат по льду человека (по-видимому, нетрезвого).

Происшествие прокомментировали в УМВД России по Пензенской области.

«В 8:53 в дежурную часть полиции поступило сообщение от бдительного гражданина: по ледяному покрову Суры передвигается гражданин, предположительно, находящийся в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в пресс-службе ведомства.

На место прибыл наряд ППС и сотрудники Росгвардии. Стражи порядка обнаружили лежащего на льду посредине реки мужчину. Он был настолько пьян, что не мог передвигаться самостоятельно.

Соблюдая все меры безопасности, правоохранители перенесли гражданина на берег и доставили в опорный пункт полиции. Туда вызвали бригаду медиков, которые осмотрели пензенца на предмет переохлаждения и обморожения. Однако помощь мужчине не потребовалась.

Придя в себя, он рассказал, что употреблял спиртное, а при возвращении домой решил сократить путь, не оценив степень опасности. Но не рассчитал сил и, дойдя до середины, упал, не смог встать.

«Полицейские провели с пензенцем беседу об опасности нахождения весной на льду», - добавили в пресс-службе.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Полицейские провели с пензенцем беседу об опасности нахождения весной на льду
И отпустили?

Гость||

Какая стадия усратизма?

Гость||

Гость писал(a):

Какая стадия усратизма?
143%

Гость||

У павильона "Пиво-воды"

Лежал усталый человек

Он родом вышел из народа,

Но вышел и упал на снег

Гость||

Перо скрипит, ложатся рифмы,

Бумага терпит, конь фырчит

Гость||

какие меры безопасности ? несколько человек на льду,да могли бы все провалиться.

Гость||

Не отпустили а отпустили

Гость||

Так пост же,он верующий как можно

Гость||

Гость писал(a):

Так пост же,он верующий как можно
У кого пост? У татар?

Имя: Гость
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