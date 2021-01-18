В машине на улице Измайлова в Пензе обнаружили живой груз

18.01.2021 | 12:01

В воскресенье, 17 января, на улице Измайлова в Пензе оставленный во дворе дома грузовик неожиданно стал центром внимания правоохранителей.

Поздно вечером местные жители увидели, что в будку грузовой машины залез мужчина. О случившемся тут же сообщили владельцу транспортного средства, а тот недолго думая вызвал стражей порядка.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Они опросили очевидцев и задержали злоумышленника. Им оказался 22-летний нетрезвый парень. Никакого вреда автомобилю он причинить не успел.

«Гражданин для дальнейшего разбирательства был доставлен в УМВД России по Пензе», - рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального управления Росгвардии.