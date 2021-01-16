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Происшествия

Причиной ДТП на тамбовской трассе мог стать выезд на встречную

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Жизни трех человек унесла автомобильная катастрофа, произошедшая в Белинском районе Пензенской области. На 142-м километре трассы Тамбов - Пенза в аварию попали три транспортных средства - два грузовых фургона и легковая машина отечественного производства. Последняя от лобового удара превратилась в железное месиво.

«В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Лада-Гранта», мужчины 1975 и 1993 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Водители автомобилей Hyundai и ГАЗ получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

По предварительным данным, трое мужчин, ставшие жертвами автокатастрофы, были жителями Пензенской области и возвращались домой после рабочей вахты в другом городе.

Возможной причиной трагедии Госавтоинспекция называет выезд одного из участников аварии на встречную полосу движения.

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Гость||

нифига се открытие,а мы то думали.А на дороге с 4мя полосами вообще то можно погибнуть?Где нет встречных полос.

Гость||

Гость 16:52- можно . Там в отбойник влетают и , сшибая их, на встречку

Гость||

Бабы ещё нарожают

Гость||

Гость писал(a):

Там в отбойник влетают и , сшибая их, на встречку
если дорога грамотно построена, то разделитель направлений не прошибешь.

Гость||

Как жалко этих мужчин, погибших в расцвете сил,сколько горя пришло в семьи. Беда , горе.

Гость||

Есть только миг☠, R.I.P.

Гость||

Вместо олимпиады и футбола приняли бы госпрограмму строительства четырехполосных дорог.Пусть это не просто ,но с каждым годом число трупов сокращалось на дорогах очень серьезно.Но нет,жаль погибших,а девочка,которая осталась без родителнй недавно,вообще жуть.

Имя: Гость
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