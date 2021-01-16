Причиной ДТП на тамбовской трассе мог стать выезд на встречную

16.01.2021 | 16:30

Жизни трех человек унесла автомобильная катастрофа, произошедшая в Белинском районе Пензенской области. На 142-м километре трассы Тамбов - Пенза в аварию попали три транспортных средства - два грузовых фургона и легковая машина отечественного производства. Последняя от лобового удара превратилась в железное месиво.

«В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Лада-Гранта», мужчины 1975 и 1993 года рождения, от полученных травм скончались на месте. Водители автомобилей Hyundai и ГАЗ получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены», - сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Пензенской области Антон Шматков.

По предварительным данным, трое мужчин, ставшие жертвами автокатастрофы, были жителями Пензенской области и возвращались домой после рабочей вахты в другом городе.

Возможной причиной трагедии Госавтоинспекция называет выезд одного из участников аварии на встречную полосу движения.