Из-за тяжести снега в Пензе с крыши роллердрома рухнуло ограждение

16.01.2021 | 17:50

«Роллердром не выдержал ночного снегопада», - такая запись появилась в одном из пабликов в Instagram в субботу, 16 января.

Автор поста выложил фото с места происшествия. По всей видимости, элементы ограждающей конструкции не выдержали тяжести снега и упали.

Повторный снегопад начался в ночь на 16 января. На улицы Пензы вышли 76 единиц спецтехники МУП «Пензадормост». В дневную смену работают 75 спецмашин и 80 дорожных рабочих.

12 апреля 2020 года на Пензу обрушился снежный заряд. Из-за разгула непогоды пострадали два спортивных сооружения: на улице Антонова просела крыша ФОК «Золотая шайба», а на проспекте Строителей не выдержала кровля теннисного клуба «Виктория». Люди при этом не пострадали.