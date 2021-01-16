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Происшествия

Из-за тяжести снега в Пензе с крыши роллердрома рухнуло ограждение

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«Роллердром не выдержал ночного снегопада», - такая запись появилась в одном из пабликов в Instagram в субботу, 16 января.

Автор поста выложил фото с места происшествия. По всей видимости, элементы ограждающей конструкции не выдержали тяжести снега и упали.

Повторный снегопад начался в ночь на 16 января. На улицы Пензы вышли 76 единиц спецтехники МУП «Пензадормост». В дневную смену работают 75 спецмашин и 80 дорожных рабочих.

12 апреля 2020 года на Пензу обрушился снежный заряд. Из-за разгула непогоды пострадали два спортивных сооружения: на улице Антонова просела крыша ФОК «Золотая шайба», а на проспекте Строителей не выдержала кровля теннисного клуба «Виктория». Люди при этом не пострадали.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото www.instagram.com/penza.seichas/
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