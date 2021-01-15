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Происшествия

В селе Ачасьево спасенная женщина вернулась в горящий дом и погибла

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В ночь на четверг, 14 января, в Наровчатском районе произошел пожар, унесший жизнь 84-летней женщины.

Около 2:00 жители села Ачасьево сообщили в МЧС о том, что на улице Нижней горит дом. Один из соседей вывел хозяйку на улицу и поспешил к себе домой за лопатой и другими подручными средствами для тушения огня. Когда он вернулся, пенсионерки во дворе не было.

Впоследствии ее тело обнаружили в жилой комнате дома. По предварительной версии, она могла вернуться в жилище за документами и вещами.

При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и обстоятельства гибели престарелой женщины. По результатам проверки следователь примет процессуальное решение.

«Помните, что возвращаться в горящие помещения нельзя, поскольку это опасно для жизни! Будьте осторожны при эксплуатации электрического, печного и газового оборудования, следите за исправностью электропроводки. Это сведет к минимуму риск возникновения пожара и позволит сберечь жизнь и здоровье», - напомнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость||

Мда

Гость||

Тайна...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Один из соседей вывел хозяйку на улицу и поспешил к себе домой за лопатой и другими подручными средствами для тушения огня. Когда он вернулся, пенсионерки во дворе не было.

Впоследствии ее тело обнаружили в жилой комнате дома. По предварительной версии, она могла вернуться в жилище

так не для того она дом поджигала,дурак ты сосед

Гость||

Бессовестные, сами сдохните и никто вас спасать не будет.84 года - это не человек и вам будет столько.

Гость||

Деньги спасать втихоря поползла.....

Гость||

которые на похороны откладывала

Гость||

Гость писал(a):

Бессовестные, сами сдохните и никто вас спасать не будет.84 года - это не человек и вам будет столько.
немногим будет столько,узнай про продолжительность жизни в рашке.

Гость||

Гость писал(a):

Деньги спасать втихоря поползла.....
деньги, деньги там(джентльмены удачи)

Гость||

Гость писал(a):

Бессовестные, сами сдохните и никто вас спасать не будет
а бабку ведь спасали. тока не надо было это ей

Имя: Гость
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