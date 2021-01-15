В селе Ачасьево спасенная женщина вернулась в горящий дом и погибла

15.01.2021 | 09:42

В ночь на четверг, 14 января, в Наровчатском районе произошел пожар, унесший жизнь 84-летней женщины.

Около 2:00 жители села Ачасьево сообщили в МЧС о том, что на улице Нижней горит дом. Один из соседей вывел хозяйку на улицу и поспешил к себе домой за лопатой и другими подручными средствами для тушения огня. Когда он вернулся, пенсионерки во дворе не было.

Впоследствии ее тело обнаружили в жилой комнате дома. По предварительной версии, она могла вернуться в жилище за документами и вещами.

При осмотре на теле погибшей каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас специалисты устанавливают причины пожара и обстоятельства гибели престарелой женщины. По результатам проверки следователь примет процессуальное решение.

«Помните, что возвращаться в горящие помещения нельзя, поскольку это опасно для жизни! Будьте осторожны при эксплуатации электрического, печного и газового оборудования, следите за исправностью электропроводки. Это сведет к минимуму риск возникновения пожара и позволит сберечь жизнь и здоровье», - напомнила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.