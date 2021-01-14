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Происшествия

В Пензе таксист высадил на трассе ребенка, не имевшего лишних денег

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12-летний пензенский школьник оказался на трассе М5 «Урал» без денег и телефона. Трагедии удалось избежать благодаря вмешательству правоохранителей.

Об инциденте, произошедшем 26 декабря прошлого года, рассказала мать школьника, написавшая благодарственное письмо руководству регионального управления ГИБДД. Женщина поблагодарила инспектора ДПС Александра Пяткова, который буквально спас ее сына.

Пензячка рассказала, что в тот день она вызвала ребенку такси, чтобы он приехал домой в поселок ЗИФ из лицея № 73. Шел снег, и движение транспорта было сильно затруднено.

Таксист довез мальчика до трассы М5 «Урал» и заявил, что из-за пробок дальше не поедет, а затем предложил продолжить путь за дополнительную плату. Школьник сказал, что денег у него больше нет. В ответ на это водитель высадил пассажира на трассе и уехал.

Чтобы не замерзнуть, тот решил пойти пешком. По пути из его кармана выпал телефон, и мальчик остался без средства связи.

Вскоре он увидел экипаж ДПС и подошел к сотрудникам полиции. Инспекторы посадили замерзшего ребенка в машину и связались с его родителями. Александр Пятков, несмотря на снегопад, отправился искать телефон. Он сумел найти его в снегу и вернул школьнику.

«Спустя некоторое время за мальчиком приехала его мама, которая поблагодарила инспекторов за неравнодушие и оказанную помощь», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Примечательно, что в этот же день еще в двух районах области сотрудники ГИБДД пришли на помощь людям, попавшим в беду из-за снегопада.

В Городище инспектор с использованием троса вытащил застрявший в сугробе автомобиль, а в Бессоновском районе стражи порядка тросом сдвинули вставший на подъеме большегруз и отбуксировали его на ровный участок.

Ранее сообщалось, что 2 декабря в Пензе сотрудники ДПС за считанные минуты сопроводили автомобиль с роженицей, которым управлял ее муж, с улицы Минской в перинатальный центр. Через несколько часов счастливый мужчина позвонил и сообщил, что стал отцом мальчика.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото № 1 - pixabay.com, № 2 - УГИБДД УМВД России по Пензенской области
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Гость||

Таксиста уволили, надеюсь. А мальчика хорошо воспитали.

Гость||

Урод

Гость||

Мало уволить, его надо распять. Или раз шесть.

Гость||

Гость писал(a):

Таксиста уволили, надеюсь
Его судить надо

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.01.2021 12:59|

Таксиста уволили, надеюсь. А мальчика хорошо воспитали.

Папе ребенка надо бы найти этого таксиста и напихать ему полную жопу рублей

Гость||

Какая-то странная ситуация. Такое ощущение, что таксист совсем без мозгов. Ну не может человек без мозгов таксистом работать. Или может?

Гость||

Экипажу полицейских премию и по медали. А таксиста лишить права работать в тех сферах, где возможен любой контакт с людьми....пусть чистит городские канализации и общается с такими же крысами, как он.

Гость||

Гость писал(a):

Ну не может человек без мозгов таксистом работать. Или может?
Так ведь работают же.

Гость||

Гость писал(a):

Таксиста уволили, надеюсь. А мальчика хорошо воспитали.
откуда уволили, они работают концов не найдешь к кому относятся и на кого работают, все через 33 звезды оформлено а когда такие ситуации никто не отвечает

Гость||

Таксист азиат?

Гость||

Таксиста надо найти и наказать. Фашист просто!

Гость||

Гость писал(a):

Какая-то странная ситуация. Такое ощущение, что таксист совсем без мозгов. Ну не может человек без мозгов таксистом работать. Или может?
может еще как может, я столько видел хамов среди них и явно неадекватных и управы собствынно говоря нет благодаря системе их через программу заказов итп, никто не отвечает при таких раскладах и концы сложно найти

Гость||

Вот мразь, за 30 рублей готов был жизнь ребёнку загубить! Ментам почёт! Молодцы.

Гость||

Уголовное дело по статье оставление в опасности.

Гость||

Гость писал(a):

Уголовное дело по статье оставление в опасности.
да только так и никакие административные тряски, не понимают они по иному, реальный срок вразумит может

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Имя: Гость
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