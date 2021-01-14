В Пензе таксист высадил на трассе ребенка, не имевшего лишних денег

14.01.2021 | 12:50

12-летний пензенский школьник оказался на трассе М5 «Урал» без денег и телефона. Трагедии удалось избежать благодаря вмешательству правоохранителей.

Об инциденте, произошедшем 26 декабря прошлого года, рассказала мать школьника, написавшая благодарственное письмо руководству регионального управления ГИБДД. Женщина поблагодарила инспектора ДПС Александра Пяткова, который буквально спас ее сына.

Пензячка рассказала, что в тот день она вызвала ребенку такси, чтобы он приехал домой в поселок ЗИФ из лицея № 73. Шел снег, и движение транспорта было сильно затруднено.

Таксист довез мальчика до трассы М5 «Урал» и заявил, что из-за пробок дальше не поедет, а затем предложил продолжить путь за дополнительную плату. Школьник сказал, что денег у него больше нет. В ответ на это водитель высадил пассажира на трассе и уехал.

Чтобы не замерзнуть, тот решил пойти пешком. По пути из его кармана выпал телефон, и мальчик остался без средства связи.

Вскоре он увидел экипаж ДПС и подошел к сотрудникам полиции. Инспекторы посадили замерзшего ребенка в машину и связались с его родителями. Александр Пятков, несмотря на снегопад, отправился искать телефон. Он сумел найти его в снегу и вернул школьнику.

«Спустя некоторое время за мальчиком приехала его мама, которая поблагодарила инспекторов за неравнодушие и оказанную помощь», - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Примечательно, что в этот же день еще в двух районах области сотрудники ГИБДД пришли на помощь людям, попавшим в беду из-за снегопада.

В Городище инспектор с использованием троса вытащил застрявший в сугробе автомобиль, а в Бессоновском районе стражи порядка тросом сдвинули вставший на подъеме большегруз и отбуксировали его на ровный участок.

Ранее сообщалось, что 2 декабря в Пензе сотрудники ДПС за считанные минуты сопроводили автомобиль с роженицей, которым управлял ее муж, с улицы Минской в перинатальный центр. Через несколько часов счастливый мужчина позвонил и сообщил, что стал отцом мальчика.