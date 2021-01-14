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Происшествия

В Пензе 22-летний ученик автошколы попал в ДТП с тремя машинами

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В среду, 13 января, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин.

По предварительным данным, в 17:45 напротив дома № 62, неподалеку от колледжа транспортных технологий, столкнулись «Лада-Калина», за рулем которой находился 22-летний ученик автошколы, ВАЗ-2114 с 37-летним водителем и Ford Fusion под управлением 29-летнего мужчины.

В результате самого старшего из водителей госпитализировали с телесными повреждениями. Кроме него, травмы получили 25-летняя пассажирка иномарки, 32-летняя пассажирка ВАЗ-2114, а также 56-летний инструктор учебного автомобиля. Медики оказали им помощь на месте и отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот какой пень посадил сегодня ученика за руль?

Гость||

и зачем потом его учить, что бы дтп было больше? люди пострадали из за него? ему бы выдать билет о позизненном недопущении к автотранспорту

Гость||

Это было вчера, читайте внимательно

Гость||

Главное сам жив-здоров..Талант.

Имя: Гость
Комментарий:

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