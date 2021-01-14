В Пензе 22-летний ученик автошколы попал в ДТП с тремя машинами

14.01.2021 | 15:44

В среду, 13 января, на проспекте Победы в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин.

По предварительным данным, в 17:45 напротив дома № 62, неподалеку от колледжа транспортных технологий, столкнулись «Лада-Калина», за рулем которой находился 22-летний ученик автошколы, ВАЗ-2114 с 37-летним водителем и Ford Fusion под управлением 29-летнего мужчины.

В результате самого старшего из водителей госпитализировали с телесными повреждениями. Кроме него, травмы получили 25-летняя пассажирка иномарки, 32-летняя пассажирка ВАЗ-2114, а также 56-летний инструктор учебного автомобиля. Медики оказали им помощь на месте и отпустили.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.