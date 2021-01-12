Стало известно о состоянии девочки, попавшей в ДТП под селом Майским

12.01.2021 | 15:46

Жизни 6-летней девочки, в одно мгновение ставшей сиротой из-за автокатастрофы, сейчас ничего не угрожает.

Трагедия произошла в пятницу, 8 января, в Малосердобинском районе Пензенской области: «Лада-Гранта», в которой ехала саратовская семья, врезалась в КамАЗ с полуприцепом.

34-летний водитель и его 32-летняя супруга погибли. Позднее стало известно, что это были саратовские музыканты Aлексей Пoпов и Анастасия Юдаева - выпускники кафедры специального фортепиано Саратовской консерватории.

В живых осталась их 6-летняя дочь, сидевшая на заднем сиденье. Ее доставили в Пензенскую областную детскую больницу. Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», с ней находится приехавшая из Саратова бабушка по материнской линии.

С момента трагедии уполномоченные по правам детей двух регионов, а также пензенский минздрав держат руку на пульсе. Примечательно, что саратовцы попытались собрать деньги на лечение девочки, но в Пензе заверили: абсолютно все проходит по полису ОМС.

Сейчас ребенок вне опасности. Однако дело осложняется тем, что девочка получила травму лица. Возможно, в связи с этим в дальнейшем ей придется перенести операцию. В Пензе есть отделение челюстно-лицевой хирургии в областной больнице имени Бурденко, но оно предназначено для лечения взрослых пациентов.

Принимать решение о том, нужна ли операция и кто ее должен делать, - прерогатива медиков. А пока 6-летней пациентке предстоит лечиться и проходить реабилитацию. На это, как уже сказано, никаких привлеченных средств не требуется.

С начала года в Пензенской области произошло несколько ДТП с участием юных пассажиров.

2 января в Кузнецком районе погиб 44-летний отец семейства, управлявший «Ладой-Ларгус». Легковушка столкнулась с тягачом Mercedes-Benz. 40-летняя супруга и 9-летняя дочь водителя оказались в больнице. Первоначально сообщалось, что девочка впала в кому, но сейчас стало известно, что ее состояние улучшилось и она находится в обычной палате.

4 января в Городищенском районе «Лада-Гранта» столкнулась с КамАЗом с полуприцепом. Пассажирок легковушки - 15-летнюю девочку и 43-летнюю женщину - госпитализировали с травмами.

9 января на Окружной улице в Пензе «Лада-Приора», в которой ехала женщина с двухлетней дочерью, столкнулась с «Ладой-Калиной». Оба водителя попали в больницу. Девочке медики оказали помощь на месте.