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Происшествия

Оперштаб сообщил о 345 жертвах коронавируса в Пензенской области

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Во вторник, 12 января, в Пензенской области зафиксировали три смерти от коронавирусной инфекции. Из жизни ушли двое мужчин и женщина. Теперь жертв, о которых сообщил оперштаб, 345.

Пациентке было 68 лет. Кроме COVID-19 у нее диагностировали инсулинопотребный сахарный диабет II типа, артериальную гипертензию, ожирение III степени.

Старшему из умерших мужчин было 70. У него выявили хроническую обструктивную болезнь легких, диффузный хронический бронхит, пневмосклероз, буллезную эмфизему, пневмоцирроз нижних долей легких, ишемическую болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, гломерулонефрит и амилоидоз почек, ожирение II-III степени и артериальную гипертензию.

Третья жертва - мужчина 53 лет. В числе сопутствующих заболеваний названы умственная отсталость и ожирение I степени.

«Выписаны сегодня 158 пациентов. Итого выздоровевших - 22 922», - пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Плюс триста с лишним от пневмонии. Нормально так. При оглушительных достижениях партии, со всех трибун.

Гость||

Это прорыв.ура товарищщи

Гость||

Гость писал(a):

Плюс триста с лишним от пневмонии. Нормально так.
Не нагоняй.

363 - всего от пневмоний.

Из них 342 - ковидной пневмонии.

Вот еще три смерти довели статистику до 345.

Оперштаб учитывает только смерти от ковида, как основной причины.

Гость||

Пусть оперштаб сообщает умерло за сутки столько то из них от ковида столько-то. Хоть знать будем много это или мало

Гость||

не интересно

Имя: Гость
Комментарий:

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