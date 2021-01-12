Оперштаб сообщил о 345 жертвах коронавируса в Пензенской области

12.01.2021 | 21:07

Во вторник, 12 января, в Пензенской области зафиксировали три смерти от коронавирусной инфекции. Из жизни ушли двое мужчин и женщина. Теперь жертв, о которых сообщил оперштаб, 345.

Пациентке было 68 лет. Кроме COVID-19 у нее диагностировали инсулинопотребный сахарный диабет II типа, артериальную гипертензию, ожирение III степени.

Старшему из умерших мужчин было 70. У него выявили хроническую обструктивную болезнь легких, диффузный хронический бронхит, пневмосклероз, буллезную эмфизему, пневмоцирроз нижних долей легких, ишемическую болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, гломерулонефрит и амилоидоз почек, ожирение II-III степени и артериальную гипертензию.

Третья жертва - мужчина 53 лет. В числе сопутствующих заболеваний названы умственная отсталость и ожирение I степени.

«Выписаны сегодня 158 пациентов. Итого выздоровевших - 22 922», - пояснила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.