В Пензенской области подтвердили еще две смерти от коронавируса

11.01.2021 | 19:16

В Пензенской области обнародовали данные о новых летальных случаях заражения COVID-19. В понедельник, 11 января, стало известно об уходе из жизни двух человек.

Один из умерших - мужчина в возрасте 87 лет, вторая - 83-летняя женщина. У обоих кроме коронавирусной инфекции были выявлены ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и нефроангиосклероз.

У мужчины также диагностировали хронический панкреатит, у женщины - артериальную гипертензию.

Число жертв, подтвержденных оперативным штабом за время пандемии, достигло 342.

«Выписаны сегодня 139 пациентов. Итого выздоровевших - 22 764», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.