В аварии на ул. Окружной пострадали 3 человека, в том числе ребенок

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сообщили подробности аварии, которая произошла на Окружной улице в Пензе вечером в субботу, 9 января.
Ранее кадрами с места происшествия поделились очевидцы, отметив, что тяжелые травмы получила женщина, ехавшая с маленькой дочкой в одном из автомобилей.
По предварительным данным, около 21:35 напротив дома № 4 столкнулись «Лада-Приора», которой управляла 37-летняя автолюбительница, и «Лада-Калина» с 32-летним мужчиной за рулем.
Телесные повреждения получили оба водителя. Женщину госпитализировали, мужчине, а также пассажирке «Приоры», девочке 2018 года рождения, медики оказали помощь на месте и отпустили, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды.
В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.
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penzainform.ru писал(a):и куда 2х летняя девушка после этого отправилась?