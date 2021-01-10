В аварии на ул. Окружной пострадали 3 человека, в том числе ребенок

10.01.2021 | 10:17

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сообщили подробности аварии, которая произошла на Окружной улице в Пензе вечером в субботу, 9 января.

Ранее кадрами с места происшествия поделились очевидцы, отметив, что тяжелые травмы получила женщина, ехавшая с маленькой дочкой в одном из автомобилей.

По предварительным данным, около 21:35 напротив дома № 4 столкнулись «Лада-Приора», которой управляла 37-летняя автолюбительница, и «Лада-Калина» с 32-летним мужчиной за рулем.

Телесные повреждения получили оба водителя. Женщину госпитализировали, мужчине, а также пассажирке «Приоры», девочке 2018 года рождения, медики оказали помощь на месте и отпустили, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды.

В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.