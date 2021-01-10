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Происшествия

В аварии на ул. Окружной пострадали 3 человека, в том числе ребенок

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В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России сообщили подробности аварии, которая произошла на Окружной улице в Пензе вечером в субботу, 9 января.

Ранее кадрами с места происшествия поделились очевидцы, отметив, что тяжелые травмы получила женщина, ехавшая с маленькой дочкой в одном из автомобилей.

По предварительным данным, около 21:35 напротив дома № 4 столкнулись «Лада-Приора», которой управляла 37-летняя автолюбительница, и «Лада-Калина» с 32-летним мужчиной за рулем.

Телесные повреждения получили оба водителя. Женщину госпитализировали, мужчине, а также пассажирке «Приоры», девочке 2018 года рождения, медики оказали помощь на месте и отпустили, рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды.

В настоящее время в обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Телесные повреждения получили оба водителя. Женщину госпитализировали, мужчине, а также пассажирке «Приоры», девочке 2018 года рождения, медики оказали помощь на месте и отпустили
и куда 2х летняя девушка после этого отправилась?

Гость||

На все четыре стороны...

Гость||

Это не езда если за рулем она

Гость||

Гость писал(a):

и куда 2х летняя девушка после этого отправилась?
Очевидно, в руки соц.работников или родственников. А вы дурачок, да?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

тяжелые травмы получила женщина, ехавшая
Ехавшая непристёгнутой?

Гость||

Гость писал(a):

А вы дурачок, да?
Болезный, а ты к своим всё не прибьёшься? Как же ты отстал от них? Ну ищи-ищи, може повезёт!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

столкнулись «Лада-Приора», которой управляла 37-летняя автолюбительница
Жестоко наказывать необходимо таких "автолюбительниц", которые по ночам таскают с собой детей! Дети в это время должны быть уже в кроватках, а не в кальянных с такими мамашами!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
и куда 2х летняя девушка после этого отправилась?
Очевидно, в руки соц.работников или родственников. А вы дурачок, да?
Гость писал(a):
Болезный, а ты к своим всё не прибьёшься? Как же ты отстал от них? Ну ищи-ищи, може повезёт!

Ищу! вот вроде Вы очень подходите по всем признакам, давайте дружить!

Имя: Гость
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