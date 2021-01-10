Очевидцы сообщили о серьезной аварии на ул. Окружной в Пензе

10.01.2021 | 08:46

Вечером в субботу, 9 января, на улице Окружной в Пензе столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили очевидцы, есть пострадавшие.

По их словам, авария произошла у магазина «Турист» около 23:00. Судя по кадрам с места инцидента, которые появились в соцсети Instagram, обе легковушки от удара покорежило.

Очевидцы рассказали, что тяжелые травмы получила женщина, ехавшая вместе с дочкой.

«Сам факт аварии я не видела. Остановилась не позже двух минут после ДТП. Там многие начали останавливаться. Парни сначала к водителю… Женщина в отключке, и потом понимаем, что на заднем сидении плачет ребенок. Парень вырвал дверь, так как она от деформации сразу не открылась, ну из кресла ребенка достали. Я вот взяла ее на руки, держала. Парень тоже с девочкой разговаривал.

Кто прав, кто виноват, врать не будут. Женщина с ребенком ехали с какой-то горки, так как в машине были лыжи и ледянки», - описала случившееся пользовательница.

На данный момент официальной информации о ДТП нет. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.