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Происшествия

Очевидцы сообщили о серьезной аварии на ул. Окружной в Пензе

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Вечером в субботу, 9 января, на улице Окружной в Пензе столкнулись два легковых автомобиля. Как сообщили очевидцы, есть пострадавшие.

По их словам, авария произошла у магазина «Турист» около 23:00. Судя по кадрам с места инцидента, которые появились в соцсети Instagram, обе легковушки от удара покорежило.

Очевидцы рассказали, что тяжелые травмы получила женщина, ехавшая вместе с дочкой.

«Сам факт аварии я не видела. Остановилась не позже двух минут после ДТП. Там многие начали останавливаться. Парни сначала к водителю… Женщина в отключке, и потом понимаем, что на заднем сидении плачет ребенок. Парень вырвал дверь, так как она от деформации сразу не открылась, ну из кресла ребенка достали. Я вот взяла ее на руки, держала. Парень тоже с девочкой разговаривал.

Кто прав, кто виноват, врать не будут. Женщина с ребенком ехали с какой-то горки, так как в машине были лыжи и ледянки», - описала случившееся пользовательница.

На данный момент официальной информации о ДТП нет. В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото, видео instagram.com/sova_penza_avto
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Гость||

Судя по повреждениям - кто-то старался куда-то успеть. Ну, успели...

Гость||

Гость писал(a):

Судя по повреждениям - кто-то старался куда-то успеть. Ну, успели...
торопились на ледянку очередь занять

Гость||

баба еще жива?

Гость||

Здоровья пострадавшим!

Гость||

Снегопад? Каша на дороге? Снизить скорость и ехать в правом ряду в крутом повороте это не для безумносмелых буртасов

Гость||

Очередной случай "дурная баба за рулем - причина всех бед". Бывают, конечно, адекватные женщины-водители, и их немало. В том числе и с детьми. Но что-то в последнее время этих дурных баб, яжматерей и клуш развелось немерено, сами калечатся и других калечат, и дети страдают.

Гость||

Гость писал(a):

Очередной случай "дурная баба за рулем - причина всех бед". Бывают, конечно, адекватные женщины-водители, и их немало. В том числе и с детьми. Но что-то в последнее время этих дурных баб, яжматерей и клуш развелось немерено, сами калечатся и других калечат, и дети страдают.
ну эта уже отлеталась,одной дурой меньше

Гость||

Люди, о чем вы? Зачем столько яда? Вы даже не знаете кто виновник аварии и в чем её причина! Женщине желаю скорейшего выздоровления!

Гость||

Калина, Приора... Дальше можно не читать

Гость||

Около 23.00 это ночь уже ехали походу от подружки из гостей.

Гость||

Лыжи в машине? Чтобы покататься на лыжах нужно ехать на машине обязательно?

Имя: Гость
Комментарий:

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