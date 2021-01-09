В Пензенской области COVID-19 убил мужчин в возрасте 52 и 55 лет

В субботу, 9 января, оперштаб сообщил о новых жертвах коронавирусной инфекции в Пензенской области. Скончались двое мужчин.
Младшему было 52 года. У него диагностировали не только COVID-19, но и атеросклероз и артериальную гипертензию.
Второму было 55. Сопутствующие заболевания: ожирение II степени, сахарный диабет II типа, артериальная гипертензия.
Причиной смерти в обоих случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Таким образом, за время пандемии оперштаб рассказал о 337 смертях, вызванных COVID-19.
«Выписаны сегодня 137 человек. Итого выздоровевших - 22 470», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.