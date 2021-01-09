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Происшествия

В Пензе вновь случился пожар в ресторане «Дом книголюба»

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В Пензе разыскивают очевидцев пожара в здании № 20 на улице Куйбышева, где расположен ресторан «Дом книголюба». ЧП случилось ночью в субботу, 9 января.

Сигнал спасатели получили в 3:01. Благодаря грамотным и быстрым действиям пожарных бригад здание общей площадью 250 квадратных метров удалось спасти.

«В результате пожара обгорела деревянная отделка стены и деревянные конструкции чердачного помещения на площади 20 квадратных метров», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ЧП никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Для этого они просят откликнуться возможных свидетелей инцидента. Пензенцы, которым что-либо известно о пожаре, могут позвонить по номеру 68-17-77 или прийти по адресу: улица Большая Радищевская, 12.

В октябре в «Доме книголюба» также произошло возгорание. В ночь на 5-е число загорелась входная группа заведения, оттуда пламя распространилось под кровлю. Общая площадь, охваченная огнем, составила 15 квадратных метров. Пожарным удалось спасти 70-летнюю пенсионерку, работавшую охранником.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, тогда причиной ЧП стал поджог.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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Гость||

Или барабашка, или кто-то остался очень недоволен обслуживанием.

Гость||

Как же хозяевам хочется за счёт бюджета новое здание построить.

Пример Засеки покоя не даёт

Гость||

70-летнюю пенсионерку, работавшую охранником.

ОФИГЕТЬ

Гость||

"Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, тогда причиной ЧП стал поджог."

Ну кто бы сомневался....Все равно ведь доведут до конца

Гость||

70-яя охранница))) ее саму надо охранять!

Гость||

Поставьте там видеокамеру и вычислите поджигателя

Гость||

Гость писал(a):

70-яя охранница))) ее саму надо охранять!
Не выходит бабушка из дому на улицу,

Принимает бабушка на ночь порошок.

Вынимает к вечеру жареную курицу,

Пусть придут не четверо - хотя б один пришёл!

Гость||

Конкурентов выжигают

Гость||

шо, опять?

Гость||

опять раззадорили петуха, не шутите с ним, петух не прощает никого

Гость||

А 70 летняя бабка тоже в каске,бронежилете с дубинкой,пистолетом была?

Гость||

Так и хотят земельку отхапать и очередной новодел-человейник сляпать! Достали эти хапуги-строители, строят холобудины из д...ма и как элитное продают, тьфу! Всю пензу застроили этими ужасными многоэтажками, весь центр испортили!

Гость||

Гость писал(a):

70-яя охранница))) ее саму надо охранять!
Почему она не на самоизоляции?

Гость||

Рождественский пожар

Имя: Гость
Комментарий:

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