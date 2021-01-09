В Пензе вновь случился пожар в ресторане «Дом книголюба»

09.01.2021 | 10:11

В Пензе разыскивают очевидцев пожара в здании № 20 на улице Куйбышева, где расположен ресторан «Дом книголюба». ЧП случилось ночью в субботу, 9 января.

Сигнал спасатели получили в 3:01. Благодаря грамотным и быстрым действиям пожарных бригад здание общей площадью 250 квадратных метров удалось спасти.

«В результате пожара обгорела деревянная отделка стены и деревянные конструкции чердачного помещения на площади 20 квадратных метров», - сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В ЧП никто не пострадал.

Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. Для этого они просят откликнуться возможных свидетелей инцидента. Пензенцы, которым что-либо известно о пожаре, могут позвонить по номеру 68-17-77 или прийти по адресу: улица Большая Радищевская, 12.

В октябре в «Доме книголюба» также произошло возгорание. В ночь на 5-е число загорелась входная группа заведения, оттуда пламя распространилось под кровлю. Общая площадь, охваченная огнем, составила 15 квадратных метров. Пожарным удалось спасти 70-летнюю пенсионерку, работавшую охранником.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, тогда причиной ЧП стал поджог.