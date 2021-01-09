Причиной ДТП под селом Майским мог стать неосторожный маневр

09.01.2021 | 18:30

От увиденного неподалеку от села Майского в Малосердобинском районе у проезжавших там автомобилистов до сих пор бегут мурашки. В железном месиве оказались ребенок и двое взрослых.

На узкой двухполосной дороге легковой автомобиль врезался в грузовик. Трагедия случилась на 511-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов.

«Произошло столкновение автомобиля «Лада-Гранта» под управлением мужчины 1986 года рождения и автомобиля КамАЗ под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «Лада-Гранта», женщина 1988 года рождения, от полученных травм скончались на месте», - сообщил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Пензенской области Олег Барковский.

На заднем сиденье легковой машины остались детские книжки и игрушки. Там сидела 6-летняя девочка - единственная, кому удалось выжить в «Гранте».

По предварительным данным, погибшие были ее родителями. Как говорят очевидцы, пострадавшую с трудом извлекли из искореженного автомобиля - ее сильно зажало. Сейчас малышке оказывают помощь врачи.

Водитель грузовика, 35-летний мужчина, тяжелых травм не получил.

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах трагедии. Рассматривается несколько возможных причин автокатастрофы, в том числе незавершенный обгон или неосторожный маневр, который мог привести к заносу.