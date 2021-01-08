Сетевое издание|18+|Пятница|8 янв 2021|18:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-2oC
-1oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензенской области в 2020 году в ДТП с пешеходами погибли 55 человек

Печать

426 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов было зарегистрировано на территории Пензенской области в 2020 году. В результате 55 человек погибли и 386 получили травмы. В большинстве случаев причинами трагедий стали невнимательность и нарушение правил как водителями, так и теми, кто не владеет машиной.

«В первую очередь пешеходам необходимо помнить, что транспортное средство не может мгновенно остановиться, и, прежде чем выйти на проезжую часть, необходимо убедиться, что водители пропускают вас.

Водителям нужно помнить, что автомобиль является источником повышенной опасности. Кроме того, приближаясь к нерегулируемым пешеходным переходам, необходимо заблаговременно снижать скорость движения и уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Обдуманные действия на дороге и взаимное уважение автомобилистов и людей, пересекающих транспортные артерии, позволяют сохранить жизнь и здоровье граждан.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

55 человек,это почти каждый год разбивается один средний самолет в Пензенской области.

Гость||

с этим же особо никто ничего не делает, значит считается нормой что ли

Гость||

Цинично, конечно, но получается 1 пешеход гибнет каждую неделю.

Гость||

А дополнительным освещением оборудовали 5 или 6 переходов?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте