В Пензенской области в 2020 году в ДТП с пешеходами погибли 55 человек

08.01.2021 | 17:14

426 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов было зарегистрировано на территории Пензенской области в 2020 году. В результате 55 человек погибли и 386 получили травмы. В большинстве случаев причинами трагедий стали невнимательность и нарушение правил как водителями, так и теми, кто не владеет машиной.

«В первую очередь пешеходам необходимо помнить, что транспортное средство не может мгновенно остановиться, и, прежде чем выйти на проезжую часть, необходимо убедиться, что водители пропускают вас.

Водителям нужно помнить, что автомобиль является источником повышенной опасности. Кроме того, приближаясь к нерегулируемым пешеходным переходам, необходимо заблаговременно снижать скорость движения и уступать дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Обдуманные действия на дороге и взаимное уважение автомобилистов и людей, пересекающих транспортные артерии, позволяют сохранить жизнь и здоровье граждан.