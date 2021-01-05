Сетевое издание|18+|Вторник|5 янв 2021|15:53
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Происшествия

В Пензенской области фура и Volkswagen попали в аварию на трассе

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Во вторник, 5 января, на трассе Пенза - Тамбов в Белинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий. Судя по сделанной им записи, столкнулись фура и легковая машина. После удара кабину большегруза вынесло в кювет, второе авто остановилось в нескольких десятках метров от первого.

На участке между транспортными средствами видно разбросанные по дороге детали. У легковушки повреждена вся левая сторона.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что в 12:50 на 181-м километре трассы дорогу не поделили Scania с полуприцепом, которой управлял 40-летний мужчина, и Volkswagen Polo с 34-летним водителем.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Volkswagen, женщина 1989 года рождения, получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена. По данному факту проводится проверка», - пояснили в ГИБДД.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео www.instagram.com/chp_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Во вторник, 5 января, на трассе Пенза - Тамбов
А где такая трасса находится? В Каменской области?

Гость||

Ещё есть трасса Челябинск - Москва

Гость||

Гость писал(a):

А где такая трасса находится? В Каменской области?
Загугли, поизучай и сделай для себя открытие

Имя: Гость
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