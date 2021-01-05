В Пензенской области фура и Volkswagen попали в аварию на трассе

05.01.2021 | 14:48

Во вторник, 5 января, на трассе Пенза - Тамбов в Белинском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

Об аварии сообщил очевидец ее последствий. Судя по сделанной им записи, столкнулись фура и легковая машина. После удара кабину большегруза вынесло в кювет, второе авто остановилось в нескольких десятках метров от первого.

На участке между транспортными средствами видно разбросанные по дороге детали. У легковушки повреждена вся левая сторона.

В отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили, что в 12:50 на 181-м километре трассы дорогу не поделили Scania с полуприцепом, которой управлял 40-летний мужчина, и Volkswagen Polo с 34-летним водителем.

«В результате ДТП пассажир автомобиля Volkswagen, женщина 1989 года рождения, получила телесные повреждения и после оказания медицинской помощи была отпущена. По данному факту проводится проверка», - пояснили в ГИБДД.