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Происшествия

С Нового года на дорогах области остановили 86 пьяных водителей

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86 пьяных водителей остановлены сотрудниками ГИБДД на дорогах Пензенской области в первые дни нового года. Кроме того, 38 автомобилистов не имели права управления, а 13 ранее были лишены документов.

В ходе масштабных мероприятий по выявлению нетрезвых людей за рулем пресечено уже свыше 1 300 нарушений.

Пойманные с поличным любители пьяной езды не всегда готовы признать свою вину и любыми путями стараются уйти от ответственности.

«Я на пассажирском сиденье сидел. Попутку поймали, меня и довезли», - сообщил мужчина.

Подобные отговорки на сотрудников ДПС не действуют, а алкотестеры и медэкспертов обмануть невозможно. Это значит, что все, кто управлял транспортом в состоянии опьянения, могут лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет и заплатить штраф - 30 тысяч рублей. За повторное нарушение грозит уголовное наказание.

«Госавтоинспекция призывает не только исключить факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, но и не оставаться равнодушными к данной проблеме и информировать полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно», - отметил начальник отдела УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А чо там с автоледи вышло, которая поехала оспаривать 0,18 промилле в наркодиспансер?

Имя: Гость
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