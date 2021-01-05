Число жертв COVID-19 в Пензенской области достигло 334

05.01.2021 | 19:53

В Пензенской области продолжают умирать пациенты с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Во вторник, 5 января, стало известно о двух новых жертвах вируса. Оба - пожилые мужчины.

Одному из них было 82 года. Помимо COVID-19 у него диагностировали сахарный диабет II типа.

Второму было 83. В списке сопутствующих диагнозов: хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, нарушение ритма и проводимости, артериальная гипертензия, нефроангиосклероз и ожирение I степени.

Таким образом, с начала пандемии оперштаб сообщил о 334 жертвах опасной инфекции в Пензенской области.

«Выписаны 137 человек. Итого выздоровевших - 21 875», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.