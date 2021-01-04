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Происшествия

На ровном месте: пензенцы поспорили, обсуждая момент ДТП у «Глобуса»

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В понедельник, 4 января, внимание пензенских пользователей привлекло видео, на котором запечатлен момент ДТП у «Глобуса» с участием двух легковых машин.

Сама авария, судя по тайм-коду, случилась 2-го числа в 18:11. На кадрах запечатлено, как один из автомобилей подъехал к арт-объекту с Бекешской, второй - со стороны улицы 8 Марта.

Ни один из водителей не посчитал нужным пропустить другого, и транспортные средства притерлись боками, не получив серьезных механических повреждений.

«Это вот что? ДТП прямо на ровном месте...» - высказалась одна из пользовательниц.

Среди комментаторов разгорелся спор относительно того, кто является виновником аварии, то есть кто должен был уступить дорогу.

«Просто чел, который ехал вокруг «Глобуса» (с улицы 8 Марта. - Прим. ред.), не в курсе, что есть какие-то ПДД и что водители обязаны их соблюдать», - заметил пользователь.

«Приоритет у того, кто едет по кольцу, а не кто заезжает на кольцо и перестраивается по ходу дела, как ему надо, не пропуская при этом едущего по своей полосе. Или я чего-то не разглядела на видео?» - ответила другая подписчица паблика.

«Там знаки приоритета висят, это не кольцо. У «Глобуса» кольцо не главное», «Если коротко: тот, кто ехал по кольцу, должен пропустить того, кто на кольцо въезжал, помеха справа... Кольцо в том участке не главная дорога, значит действуют правила проезда равнозначных дорог, помеха справа...», «Товарищи, кто там увидел круговое движение, - сдайте свои водительские удостоверения и не появляйтесь на дорогах больше», - высказалось большинство.

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Источник — видео vk.com/sova_penza
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Гость||

Одни грамотеи и знатоки ПДД в новости. И эти дурачки по дорогам ездят.

Гость||

Не повторять,выполнено профессионалами.

Гость||

Вот это новость! Это просто новость года! Пензаинформ рулит.

Гость||

На белой жоповозки, видит, что не уступают ну пропусти видно можно было уступить, результат такой :потеря времени, нервов, здоровья, ремонт машины снова потеря времени. Убеждаться надо, что тебя пропускают. Надо прогнозировать, притом праздники пьяные за рулём "дед-морозы" на "санях" ездят. Не оправдываю нарушителя. Просто надо гордость выключать, прогнозировать и всегда думать, что ты на второстепенной дороге. Тогда без дтп будете ездить

Гость||

На белой вообще-то должен был уступить, Уася, он то как раз на второстепенной и находится.

Гость||

Какая разница кто где находится, надо учитывать погодные условия и обстоятельства пишут правильно прогнозировать надо, я ещё добавлю, когда еду считаю всех нетрезвыми поэтому реально езжу без дтп всегда уступлю дорогу. Мне здоровье и машина важнее чем дебил за рулём который самоутверждается. Доказал что у него главная дорога!? Результат пожалуйста!

Гость||

Там, кто с 8 марта едет должен уступить дорогу тем, кто едет с Бекешской, насколько я помню. Давно там не ездила, может поменялось что

Имя: Гость
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