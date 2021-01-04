На ровном месте: пензенцы поспорили, обсуждая момент ДТП у «Глобуса»

04.01.2021 | 12:29

В понедельник, 4 января, внимание пензенских пользователей привлекло видео, на котором запечатлен момент ДТП у «Глобуса» с участием двух легковых машин.

Сама авария, судя по тайм-коду, случилась 2-го числа в 18:11. На кадрах запечатлено, как один из автомобилей подъехал к арт-объекту с Бекешской, второй - со стороны улицы 8 Марта.

Ни один из водителей не посчитал нужным пропустить другого, и транспортные средства притерлись боками, не получив серьезных механических повреждений.

«Это вот что? ДТП прямо на ровном месте...» - высказалась одна из пользовательниц.

Среди комментаторов разгорелся спор относительно того, кто является виновником аварии, то есть кто должен был уступить дорогу.

«Просто чел, который ехал вокруг «Глобуса» (с улицы 8 Марта. - Прим. ред.), не в курсе, что есть какие-то ПДД и что водители обязаны их соблюдать», - заметил пользователь.

«Приоритет у того, кто едет по кольцу, а не кто заезжает на кольцо и перестраивается по ходу дела, как ему надо, не пропуская при этом едущего по своей полосе. Или я чего-то не разглядела на видео?» - ответила другая подписчица паблика.

«Там знаки приоритета висят, это не кольцо. У «Глобуса» кольцо не главное», «Если коротко: тот, кто ехал по кольцу, должен пропустить того, кто на кольцо въезжал, помеха справа... Кольцо в том участке не главная дорога, значит действуют правила проезда равнозначных дорог, помеха справа...», «Товарищи, кто там увидел круговое движение, - сдайте свои водительские удостоверения и не появляйтесь на дорогах больше», - высказалось большинство.