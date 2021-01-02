В старом центре Пензы две машины не разъехались на перекрестке

02.01.2021 | 10:17

Вечером в пятницу, 1 января, в историческом центре Пензы случилось ДТП. На перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева столкнулись два автомобиля.

Момент аварии, запечатленный на регистраторе, выложен в группе социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что по улице Куйбышева от Тамбовской едет микроавтобус, похожий на «Газель». Он проезжает на зеленый сигнал светофора перекресток со Свердлова, и в этот момент такси, двигавшееся навстречу, пытается повернуть налево.

Машины сталкиваются, микроавтобус выносит на обочину. Такси остается стоять на проезжей части с оторванным бампером и разбитой левой фарой.

Комментаторы не замедлили откликнуться на происшествие. Большинство из них винят водителя легковушки, однако некоторые призывают не обвинять огульно всех таксистов.

«Знаю многих водителей такси, которые ездят очень аккуратно. Поэтому не надо всех равнять», - написал один из пользователей Сети.

«Один по знакам ехал, другой по светофору?» - сыронизировал другой.

Обстоятельства и причины аварии предстоит выяснить специалистам.