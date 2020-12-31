Новыми жертвами COVID-19 стали пациенты от 37 до 77 лет

31.12.2020 | 19:22

В четверг, 31 декабря, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Жертвы - пациенты в возрасте от 37 до 77 лет.

Самый молодой - мужчина. Кроме COVID-19 у него была генерализованная форма псориаза.

Второй жертве - женщине - было 65. У нее диагностировали атеросклероз, гипертоническую болезнь, ожирение III степени, неущемленную невправимую пупочную грыжу. Известно, что она перенесла холецистэктомию (операцию по удалению желчного пузыря).

Третья умершая - также женщина. Наряду с коронавирусной инфекцией она страдала сахарным диабетом.

Теперь жертв, о которых сообщил оперштаб, 321.

«Выписаны сегодня 157 человек. Итого выздоровевших - 21 188», - сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.