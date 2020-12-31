Сетевое издание|18+|Четверг|31 дек 2020|19:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Новыми жертвами COVID-19 стали пациенты от 37 до 77 лет

Печать

В четверг, 31 декабря, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Жертвы - пациенты в возрасте от 37 до 77 лет.

Самый молодой - мужчина. Кроме COVID-19 у него была генерализованная форма псориаза.

Второй жертве - женщине - было 65. У нее диагностировали атеросклероз, гипертоническую болезнь, ожирение III степени, неущемленную невправимую пупочную грыжу. Известно, что она перенесла холецистэктомию (операцию по удалению желчного пузыря).

Третья умершая - также женщина. Наряду с коронавирусной инфекцией она страдала сахарным диабетом.

Теперь жертв, о которых сообщил оперштаб, 321.

«Выписаны сегодня 157 человек. Итого выздоровевших - 21 188», - сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Смехдержава, от псориаза молодые мрут.Развитие, стабильность.

Гость||

Как фашисты, зачитывают список.Как-будто гордятся.

Гость||

Если из моей семьи кто-то умрет в случае чего,из -за не оказанной мед.помощи , я руками на части рвать буду всю эту требуху вонючую.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте