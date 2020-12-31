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Происшествия

На трассе в Пензенском районе полностью сгорел Peugeot Partner

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В четверг, 31 декабря, в Пензенском районе случился пожар. Сигнал о том, что огонь охватил автомобиль Peugeot Partner, поступил в региональное ГУ МЧС в 11:51.

Машина загорелась на 263-м километре трассы Р209 Пенза - Тамбов неподалеку от села Константиновка.

В пресс-службе областного ГУ МЧС констатировали, что машина сгорела полностью.

«На тушение пожара привлекались 1 единица техники и 5 человек личного состава», - уточнили спасатели.

Накануне на улице Суворова в Пензе загорелся троллейбус № 7. ЧП произошло около 13:00 рядом с ТЦ «Красные холмы». Пожар случился в отопительном отсеке на площади 0,1 квадратного метра. Пострадавших не было.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео www.instagram.com/penza.seichas
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