На трассе в Пензенском районе полностью сгорел Peugeot Partner

31.12.2020 | 15:02

В четверг, 31 декабря, в Пензенском районе случился пожар. Сигнал о том, что огонь охватил автомобиль Peugeot Partner, поступил в региональное ГУ МЧС в 11:51.

Машина загорелась на 263-м километре трассы Р209 Пенза - Тамбов неподалеку от села Константиновка.

В пресс-службе областного ГУ МЧС констатировали, что машина сгорела полностью.

«На тушение пожара привлекались 1 единица техники и 5 человек личного состава», - уточнили спасатели.

Накануне на улице Суворова в Пензе загорелся троллейбус № 7. ЧП произошло около 13:00 рядом с ТЦ «Красные холмы». Пожар случился в отопительном отсеке на площади 0,1 квадратного метра. Пострадавших не было.