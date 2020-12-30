30.12.2020 | 16:56

В среду, 30 декабря, в Пензе на улице Суворова загорелся троллейбус № 7. ЧП произошло около 13:00 рядом с ТЦ «Красные холмы».

О возгорании в электротранспорте сообщил очевидец в социальной сети Instagram. Он поделился кадрами с места происшествия.

В ролике запечатлен стоящий троллейбус. Двери машины открыты, из салона идет дым. Внутрь забегают мужчины, которые, по всей видимости, готовы бороться с возгоранием.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 13:25. На место выехали пять спасателей на спецмашине.

«Загорелся отопительный отсек на площади 0,1 квадратного метра. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.

Возгорание ликвидировали до приезда пожарных. В ход был пущен огнетушитель.

Это не первый пожар в пензенском общественном транспорте, случившийся в 2020 году. Так, днем 18 мая на улице Тухачевского вспыхнул автобус, двигавшийся по маршруту № 82с. Пассажиры успели покинуть салон. По словам очевидцев, загорелся мотор. Огонь полностью уничтожил транспортное средство.

15 августа ЧП случилось в автобусе № 54. Когда он проезжал мимо площади Ленина, в технологическом отсеке возник пожар. В инциденте никто не пострадал.