Сетевое издание|18+|Среда|30 дек 2020|17:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-7oC
-6oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Пензе на улице Суворова загорелся троллейбус № 7

Печать

В среду, 30 декабря, в Пензе на улице Суворова загорелся троллейбус № 7. ЧП произошло около 13:00 рядом с ТЦ «Красные холмы».

О возгорании в электротранспорте сообщил очевидец в социальной сети Instagram. Он поделился кадрами с места происшествия.

В ролике запечатлен стоящий троллейбус. Двери машины открыты, из салона идет дым. Внутрь забегают мужчины, которые, по всей видимости, готовы бороться с возгоранием.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что сигнал о ЧП поступил в дежурную часть в 13:25. На место выехали пять спасателей на спецмашине.

«Загорелся отопительный отсек на площади 0,1 квадратного метра. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.

Возгорание ликвидировали до приезда пожарных. В ход был пущен огнетушитель.

Это не первый пожар в пензенском общественном транспорте, случившийся в 2020 году. Так, днем 18 мая на улице Тухачевского вспыхнул автобус, двигавшийся по маршруту № 82с. Пассажиры успели покинуть салон. По словам очевидцев, загорелся мотор. Огонь полностью уничтожил транспортное средство.

15 августа ЧП случилось в автобусе № 54. Когда он проезжал мимо площади Ленина, в технологическом отсеке возник пожар. В инциденте никто не пострадал.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео instagram.com/penza.seichas
0
0
0
0
 
Гость||

Долой пожароопасный транспорт с улиц города! Скажем нет троллейбусам на территории успеха!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Двери машины открыты, из салона идет дым
На словах одно, а на деле хуже некуда.

Гость||

У троллейбуса проводка не выдержала,когда он увидел ,что сделали с его домом-депо1

Гость||

Еще походит..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Загорелся отопительный отсек на площади 0,1 квадратного метра. Пострадавших нет», - добавили в пресс-службе.
Всё нормально. Что раскудахтались?

Гость||

на помойку истории-давно пора.

Гость||

Гость писал(a):

на помойку истории-давно пора.
Ты что-то попутал. На помойку историю пора отправить все маршрутки вот эту рухлядь:penzainform.ru писал(a):
Это не первый пожар в пензенском общественном транспорте, случившийся в 2020 году. Так, днем 18 мая на улице Тухачевского вспыхнул автобус, двигавшийся по маршруту № 82с. Пассажиры успели покинуть салон. По словам очевидцев, загорелся мотор. Огонь полностью уничтожил транспортное средство.

15 августа ЧП случилось в автобусе № 54. Когда он проезжал мимо площади Ленина, в технологическом отсеке возник пожар. В инциденте никто не пострадал.

Гость||

Гость писал(a):

У троллейбуса проводка не выдержала,когда он увидел ,что сделали с его домом-депо1

Надо что бы нашелся тот кто бы изгнал из храма троллейбусов торгашей.

Гость||

По сравнению с возгораниями в автобусах сегодняшнее ЧП в троллейбусе просто ничто.

Гость||

Давно пора избавится от этих тролебасов, только сплошные пробки из-за них!

Гость||

Гость писал(a):

Давно пора избавится от этих тролебасов, только сплошные пробки из-за них!
Давай лучше тебя в Африку отправим.

Гость||

Гость писал(a):

Давно пора избавится от этих тролебасов, только сплошные пробки из-за них!
Пробки из-за того, что ты свою жопу возишь с работы домой 5 остановок.

Гость||

Последний троллейбус сгорел почти 11 лет назад: ссылка на PenzaInform.ru

В результате сегодняшнего ЧП троллейбус № 7 не сгорел ибо загорелся отопительный отсек на площади 0,1 квадратного метра и был успешно потушен рабочим огнетушителем.

Гость||

С ума сойти, такой пожарище, целых десять на десять сантиметров.

Гость||

Гость писал(a):

Долой пожароопасный транспорт с улиц города! Скажем нет троллейбусам на территории успеха!
Ты, когда палец порежешь - жгут на шею сразу.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте