От коронавирусной инфекции умерли три женщины от 48 до 56 лет

29.12.2020 | 19:34

Новые смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области. Во вторник, 29 декабря, стало известно об уходе из жизни трех женщин.

Младшей из пациенток было 48 лет. У нее диагностировали атеросклероз, гипертоническую болезнь, сахарный диабет и ожирение III степени. Известно, что в 2018 году женщина проходила лечение по поводу злокачественного новообразования сигмовидной кишки. Она перенесла реконструкцию толстой кишки с формированием межкишечного анастомоза и дренирование брюшной полости.

Второй жертве было 49. Кроме COVID-19 у нее выявили артериальную гипертензию.

Третьей - 56 лет. Она также страдала атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, интерстициальным миокардиальным фиброзом и артериальной гипертензией.

Таким образом, к 29 декабря оперштаб сообщил о 316 жертвах коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 144 пациента. Итого выздоровевших - 20 892», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.