Сетевое издание|18+|Вторник|29 дек 2020|20:35
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Происшествия

От коронавирусной инфекции умерли три женщины от 48 до 56 лет

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Новые смерти от коронавирусной инфекции зарегистрировали в Пензенской области. Во вторник, 29 декабря, стало известно об уходе из жизни трех женщин.

Младшей из пациенток было 48 лет. У нее диагностировали атеросклероз, гипертоническую болезнь, сахарный диабет и ожирение III степени. Известно, что в 2018 году женщина проходила лечение по поводу злокачественного новообразования сигмовидной кишки. Она перенесла реконструкцию толстой кишки с формированием межкишечного анастомоза и дренирование брюшной полости.

Второй жертве было 49. Кроме COVID-19 у нее выявили артериальную гипертензию.

Третьей - 56 лет. Она также страдала атеросклерозом, ишемической болезнью сердца, интерстициальным миокардиальным фиброзом и артериальной гипертензией.

Таким образом, к 29 декабря оперштаб сообщил о 316 жертвах коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 144 пациента. Итого выздоровевших - 20 892», - уточнила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

2-3 одно и тоже каждый день. Сменили пластинку что-ли. Хоть для разнообразия 1-4.

Гость||

Действительно, ну надо ли писать о реконструкции толстой кишки и т.п.? Ну к чему эти подробности? Порой это просто неприлично. Тем паче нефига сообщать о гипертензии, это вообще у каждого второго, с ней до 100 лет живут. Достаточно просто пола и возраста умерших.

Гость||

Да когда же перестанут перечислять болезни умерших? Ну поимейте хоть какую то совесть! Почему только простых людей так описывают? Про власть имущих пишут коротко ковид!и все.

Гость||

Гость писал(a):

Да когда же перестанут перечислять болезни умерших? Ну поимейте хоть какую то совесть! Почему только простых людей так описывают? Про власть имущих пишут коротко ковид!и все.
Простому народу скрывать нечего...

Гость||

Всё, кранты Собянин сказал - разблокирует социальные карты, кто привьётся.Одно дело заболеешь или не заблоеешь, а другое дело иди и вакцинируйся.И это зимой - в пик гриппа и ковида.У моей знакомой свекора далеко за 70 перенесли, как инфекцию как грипп.Никаких уколов не делали.Лечите лучше, тогда и умирать не будут.

Гость||

48 это совсем молодая ещё.

Гость||

Да, в девках

Гость||

Гость писал(a):

Ну поимейте хоть какую то совесть!
Совесть? Они забыли,что это такое...

Гость||

Им легче писать о сопутствующих, чем лечить ковид. Они то как бы ковид лечили , а эти взяли да умерли от сопутствующих. Три месяца назад у меня умерла сестра, ей было 49, я до сих пор не верю, что не смогли вылечить, за самую первую( тогда ещё о ковиде вообще ничего не знали, вылечили) год прошел с тех пор, а лечение только ухудшается, люди мрут. Деньгами врачей не надо стимулировать, а то нашли себе подработку( простите)

Гость||

Гость писал(a):

а лечение только ухудшается, люди мрут.
мрут у тех у кого организм не способен бороться, а большинству тем кто попадает все таки в больницы у кого организм борется врачи помогают выздороветь. Ну а те кто ковид как гриппп перенес просто счастливые.

Гость||

ОТ коронавирусной или С ней?

Головёшками-то думайте, акулы пера!

Имя: Гость
Комментарий:

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