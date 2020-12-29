Момент ДТП с участием пешехода в центре Пензы попал на видео

29.12.2020 | 20:12

В Сеть выложили видео с моментом ДТП, случившегося в Пензе во вторник, 29 декабря.

Запись, сделанную видеорегистратором на месте аварии, опубликовало сообщество «Привет, сейчас, Пенза».

Инцидент произошёл в 13:46 на улице Бакунина, в районе областного драматического театра.

На кадрах запечатлено, как женщина в капюшоне выбежала на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Она проскочила между автомобилями, остановившимися перед светофором, после чего ее сбила иномарка.

Насколько серьезные травм получила женщина, не сообщается. Также пока неизвестно, кто находился за рулем автомобиля.

Информация от представителей регионального управления ГИБДД поступит позднее.