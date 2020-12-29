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Происшествия

Момент ДТП с участием пешехода в центре Пензы попал на видео

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В Сеть выложили видео с моментом ДТП, случившегося в Пензе во вторник, 29 декабря.

Запись, сделанную видеорегистратором на месте аварии, опубликовало сообщество «Привет, сейчас, Пенза».

Инцидент произошёл в 13:46 на улице Бакунина, в районе областного драматического театра.

На кадрах запечатлено, как женщина в капюшоне выбежала на проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Она проскочила между автомобилями, остановившимися перед светофором, после чего ее сбила иномарка.

Насколько серьезные травм получила женщина, не сообщается. Также пока неизвестно, кто находился за рулем автомобиля.

Информация от представителей регионального управления ГИБДД поступит позднее.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — Видео vk.com/penza_now
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Гость||

Вот из-за таких дур у нормальных людей судимости появляются...

Гость||

Сто процентов виновата та курица перебегавшая дорогу.Она попала на бабки.

Гость||

Нормально глупой башкой приложилась. Молодец.

Гость||

Это не машиной ее сбило, а она врезалась в бок машины.

Гость||

Дай Бог здоровья.

Гость||

Гость писал(a):

Вот из-за таких дур у нормальных людей судимости появляются...
А не выезжай на встречку, дабы обогнать там где сплошные.

Имя: Гость
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