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Происшествия

В Нижнеломовском районе в ДТП погибли два парня и мужчина

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В субботу, 26 декабря, в Нижнеломовском районе произошли два ДТП с участием большегрузов, погибли три человека.

По предварительным данным, в 18:40 на 557-м километре федеральной автодороги М5 «Урал» столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 20-летнего водителя и КамАЗ-М1840 с 43-летнем шофером.

Водитель и 19-летний пассажир «десятки» от полученных травм скончались на месте. Еще один 20-летний молодой человек, находившийся в салоне машины, госпитализирован с телесными повреждениями.

Вторая автокатастрофа случилась в 20:35 на 532-м километре магистрали М5. «Лада-Гранта», за рулем которой находился 39-летний автомобилист, врезалась в МАЗ под управлением 40-летнего мужчины.

Травмы, полученные водителем «Гранты», оказались смертельными.

Обстоятельства и причины аварий устанавливают специалисты, отметили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Ранее сообщалось, что в тот же день в Пензенском районе на трассе Нижний Новгород - Саратов при столкновении автомобилей Renault Logan и Skoda Rapid погибла 51-летняя пассажирка Renault.

Также 26 декабря смертельная авария произошла под Кузнецком, где столкнулись Hundai Solaris и Honda Accord. 20-летнюю девушку и 8-летнюю девочку, находившихся в Hundai, госпитализировали. Ребенок позже скончался в больнице.

Стоит отметить, что в этот день в Пензенской области шел сильный снег, дорожная обстановка была крайне напряженной.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Кроме отдела пропаганды в этой стране еще что-то работает?

Гость||

Гость писал(a):

Кучно пошло, а что будет в ночь с 31 на первое?
ничего не будет.

Гость||

Парни - это не мужчины. Это шедевр!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Лада-Гранта», за рулем которой находился 39-летний автомобилист, врезалась в МАЗ под управлением 40-летнего мужчины.
Имен, фамилий у этих автомобилистов нет, только возраст?

Гость||

Даа, одни отечественные тазы, на них трудно выжить в аварии!

Имя: Гость
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