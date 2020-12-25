В Пензенской области от COVID-19 умерли пациенты 53 и 79 лет

25.12.2020 | 20:33

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти от коронавирусной инфекции. В пятницу, 25 декабря, обнародовали информацию о трех новых жертвах заболевания.

Одна из умерших - 53-летняя женщина. Известно, что ранее она перенесла резекцию левой почки.

Также умерли двое мужчин: 53 и 79 лет. У обоих кроме COVID-19 диагностировали атеросклероз, хроническую ишемическую болезнь сердца.

Младший страдал локальной атрофией кардиомиоцитов и интерстициальным фиброзом миокарда, старший - постинфарктным кардиосклерозом и нарушением ритма и проводимости.

Теперь жертв, о которых сообщил оперштаб, 306.

«Выписаны сегодня 114 человек. Итого выздоровевших - 20 345»,- сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.