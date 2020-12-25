Сетевое издание|18+|Пятница|25 дек 2020|23:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-4oC
Завтра | Снег |
 

Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 умерли пациенты 53 и 79 лет

Печать

В Пензенской области продолжают регистрировать смерти от коронавирусной инфекции. В пятницу, 25 декабря, обнародовали информацию о трех новых жертвах заболевания.

Одна из умерших - 53-летняя женщина. Известно, что ранее она перенесла резекцию левой почки.

Также умерли двое мужчин: 53 и 79 лет. У обоих кроме COVID-19 диагностировали атеросклероз, хроническую ишемическую болезнь сердца.

Младший страдал локальной атрофией кардиомиоцитов и интерстициальным фиброзом миокарда, старший - постинфарктным кардиосклерозом и нарушением ритма и проводимости.

Теперь жертв, о которых сообщил оперштаб, 306.

«Выписаны сегодня 114 человек. Итого выздоровевших - 20 345»,- сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

53+ обязать на самоизоляцию.

Гость||

не каждый организм с ковидом может справится

Гость||

мир праху их если так оно есть а если нет то на совести тех кто это говорит

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте