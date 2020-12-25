На улице Мира в Пензе водитель Renault Logan сбил женщину

25.12.2020 | 12:58

В пятницу, 25 декабря, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, около 10:00 напротив дома № 68 33-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил женщину 1976 года рождения.

Прибывшие на место медики оказали получившей травмы горожанке помощь, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.