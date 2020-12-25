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Происшествия

На улице Мира в Пензе водитель Renault Logan сбил женщину

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В пятницу, 25 декабря, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, около 10:00 напротив дома № 68 33-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил женщину 1976 года рождения.

Прибывшие на место медики оказали получившей травмы горожанке помощь, госпитализация не потребовалась.

«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А что это за бетонные блоки там вдоль тротуара лежат? Да еще какие то гнутые железки торчат. Что за позорище?

Гость||

КАЖДЫЙ ДЕНЬ СБИВАЮТ

Гость||

А где этот дурак, который всегда орет "ГУБЕРНАТОР ЧЕЛОВЕКА НА ПЕРЕХОДЕ УБИЛИ" и пердит в диван?

Гость||

Гость писал(a):

А что это за бетонные блоки там вдоль тротуара лежат? Да еще какие то гнутые железки торчат. Что за позорище?
Это чтобы отдельные граждане машины на газоне не парковали. В Пензе как в тайге, бетонный блок - вот основной закон.

Гость||

Ненавижу новогоднюю суету! ДТП, автонаезды, толпы глупомордых в магазинах

Гость||

Гость писал(a):

Гость|25.12.2020 13:42|

Гость писал(a):

А что это за бетонные блоки там вдоль тротуара лежат? Да еще какие то гнутые железки торчат. Что за позорище?

Это чтобы отдельные граждане машины на газоне не парковали. В Пензе как в тайге, бетонный блок - вот основной закон.

Очень красиво. можно преподнести как арт - объект

Имя: Гость
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