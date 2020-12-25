На улице Мира в Пензе водитель Renault Logan сбил женщину

В пятницу, 25 декабря, на улице Мира в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.
По предварительным данным, около 10:00 напротив дома № 68 33-летний водитель автомобиля Renault Logan сбил женщину 1976 года рождения.
Прибывшие на место медики оказали получившей травмы горожанке помощь, госпитализация не потребовалась.
«По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
А что это за бетонные блоки там вдоль тротуара лежат? Да еще какие то гнутые железки торчат. Что за позорище?