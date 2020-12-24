Сетевое издание|18+|Четверг|24 дек 2020|16:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В соцсети сообщили о серьезном пожаре в Заводском районе Пензы

Печать

В четверг, 24 декабря, очевидцы в соцсети «ВКонтакте» сообщили о пожаре на пензенских теплосетях. Видео с места происшествия появилось в 14:50.

«Все серьезно у нас здесь», - резюмирует за кадром автор. Мужчина запечатлел пылающий мусор и пожарную машину, которая ищет путь подъезда к месту ЧП.

В региональном ГУ МЧС России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что возгорание произошло на улице Строителей, 5. Огонь охватил строительный мусор на площади 50 квадратных метров.

Ликвидацией пламени занимались 12 спасателей, прибывших на 5 спецмашинах. О пострадавших не сообщается.

Причину пожара предстоит установить специалистам.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео Дениса Каргина, vk.com/penza_live
0
0
0
0
 
Гость||

50 квадратов ?

Гость||

Гость писал(a):

50 квадратов ?
мусора

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ликвидацией пламени занимались 12 спасателей, прибывших на 5 спецмашинах
А в это время возможно кому то требовалась реальная помощь.

5 машин Карл, пять на пятьдесят квадратов мусора. И 12 бугаев, что они там делали Карл?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ликвидацией пламени занимались 12 спасателей, прибывших на 5 спецмашинах.
А это осенью в Чемодановке:

В четверг, 24 сентября, в региональном ГУ МЧС России прокомментировали пожар на полигоне бытовых отходов на Осенней улице в Пензе.

Мусор на свалке вспыхнул 18 сентября. В соцсетях появилась запись с места происшествия, на которой видно, что огонь охватил довольно большую территорию под открытым небом.

В тот день спасатели уточнили, что очагов возгорания два. Пылал мусор на площади 300 и 500 квадратных метров, работали три пожарных расчета и два бульдозера.

На дым и едкий запах в соцсетях жаловались жители Заречного и микрорайонов Пензы. «Уже неделю горит городская свалка в районе Чемодановки. Задыхаются этой отравой все населенные пункты в округе, особенно те, в чью сторону ветер», - отметил пользователь 23 сентября.

«В настоящее время пожар на полигоне продолжается. Ликвидацией огня занимаются 9 спасателей», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Гость||

Это явно не в теплосетях, а за забором у них. Сравните видео и фотки со спутника. Персонал теплосетей расхаживает спокойно слишком. Если бы на их территории было возгорание, то всех бы эвакуировали.

Гость||

15:53

Карл, Карл, карлсончик вернулся!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте