В соцсети сообщили о серьезном пожаре в Заводском районе Пензы

24.12.2020 | 15:11

В четверг, 24 декабря, очевидцы в соцсети «ВКонтакте» сообщили о пожаре на пензенских теплосетях. Видео с места происшествия появилось в 14:50.

«Все серьезно у нас здесь», - резюмирует за кадром автор. Мужчина запечатлел пылающий мусор и пожарную машину, которая ищет путь подъезда к месту ЧП.

В региональном ГУ МЧС России сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что возгорание произошло на улице Строителей, 5. Огонь охватил строительный мусор на площади 50 квадратных метров.

Ликвидацией пламени занимались 12 спасателей, прибывших на 5 спецмашинах. О пострадавших не сообщается.

Причину пожара предстоит установить специалистам.