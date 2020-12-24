Сетевое издание|18+|Четверг|24 дек 2020|16:54
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-10oC
-9oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

В Пензенской области пожары едва не унесли жизнь двух человек

Печать

В Пензенской области за минувшие сутки пожарным удалось спасти двух человек. Первое ЧП случилось в Каменке, в доме на улице Чапаева. Вызов поступил в 10:56 среды, 23 декабря.

На место выехали 7 спасателей на двух спецавтомобилях. В одной из квартир загорелись постельные принадлежности. Пожарные вывели на улицу 47-летнего мужчину и ликвидировали очаг возгорания на площади 2 квадратных метра.

Второй пожар произошел в селе Студенка Белинского района. На Строительной улице загорелся срубовый дом.

Сигнал о ЧП спасатели получили в 14:09, на ликвидацию возгорания направились 7 человек на двух спецмашинах.

Из огня удалось спасти 49-летнего мужчину. Пламя уничтожило комнату в доме площадью 20 квадратных метров.

«В обоих случаях предварительной причиной пожара было неосторожное обращение с огнем. Уважаемые граждане! Не пренебрегайте собственной безопасностью, соблюдение элементарных правил позволит избежать пожара, беспощадного ко всему, что встает у него на пути», - обратились к жителям Пензенской области в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

В основном горят нищие россияне,а так,в основном,не так все страшно,дома новые у многих.

Гость||

От таких жителей могут пострадать и соседи!Берегите себя и думайте о других!

Гость||

а как же реноваци, по фото дома не выглядят уж такими респектабельными как обещано всем с экранов тв

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте