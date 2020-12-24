В Пензенской области пожары едва не унесли жизнь двух человек

24.12.2020 | 09:33

В Пензенской области за минувшие сутки пожарным удалось спасти двух человек. Первое ЧП случилось в Каменке, в доме на улице Чапаева. Вызов поступил в 10:56 среды, 23 декабря.

На место выехали 7 спасателей на двух спецавтомобилях. В одной из квартир загорелись постельные принадлежности. Пожарные вывели на улицу 47-летнего мужчину и ликвидировали очаг возгорания на площади 2 квадратных метра.

Второй пожар произошел в селе Студенка Белинского района. На Строительной улице загорелся срубовый дом.

Сигнал о ЧП спасатели получили в 14:09, на ликвидацию возгорания направились 7 человек на двух спецмашинах.

Из огня удалось спасти 49-летнего мужчину. Пламя уничтожило комнату в доме площадью 20 квадратных метров.

«В обоих случаях предварительной причиной пожара было неосторожное обращение с огнем. Уважаемые граждане! Не пренебрегайте собственной безопасностью, соблюдение элементарных правил позволит избежать пожара, беспощадного ко всему, что встает у него на пути», - обратились к жителям Пензенской области в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.