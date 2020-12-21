В Пензе разыскивают пенсионера в синей куртке и белой шапке

21.12.2020 | 14:18

В Пензе пропал 70-летний Горденко Евгений Яковлевич. Сообщение об этом появилось в Сети в понедельник, 21 декабря.

В ориентировке, составленной волонтерами регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» говорится, что мужчина был одет в синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и ботинки того же цвета, темно-синий свитер и белую шапку.

Рост пенсионера - 175 см, телосложение среднее, волосы короткие русые с проседью, глаза серо-голубые.

О судьбе горожанина ничего не известно с 15 декабря.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что на следующий день с заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась его супруга. Она рассказала, что муж ушел на работу и не вернулся. Ранее с пенсионером подобного не случалось.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - говорится в сообщении.

Также поделиться информацией о пропавшем можно по номеру 112.