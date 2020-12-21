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Происшествия

В Пензе разыскивают пенсионера в синей куртке и белой шапке

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В Пензе пропал 70-летний Горденко Евгений Яковлевич. Сообщение об этом появилось в Сети в понедельник, 21 декабря.

В ориентировке, составленной волонтерами регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» говорится, что мужчина был одет в синюю куртку с капюшоном, черные джинсы и ботинки того же цвета, темно-синий свитер и белую шапку.

Рост пенсионера - 175 см, телосложение среднее, волосы короткие русые с проседью, глаза серо-голубые.

О судьбе горожанина ничего не известно с 15 декабря.

В пресс-службе УМВД России по Пензенской области уточнили, что на следующий день с заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась его супруга. Она рассказала, что муж ушел на работу и не вернулся. Ранее с пенсионером подобного не случалось.

«Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный)», - говорится в сообщении.

Также поделиться информацией о пропавшем можно по номеру 112.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Пензе пропал 70-летний Горденко Евгений Яковлевич. Сообщение об этом появилось в Сети в понедельник, 21 декабря.
penzainform.ru писал(a):
муж ушел на работу и не вернулся. Ранее с пенсионером подобного не случалось.
Видимо пенсия совсем маленькая коль в 70 лет шастает на работу с риском подхватить коронавирус с осложнениями в таком возрасте.

Гость||

Гость писал(a):

пенсия совсем маленькая коль в 70 лет шастает на работу
На работу у нас ходят пенсионеры, даже если им не платить зарплату. Ибо дома прокиснешь сидеть.

Гость||

Особенно это касается всяких начальников.

Гость||

Гость писал(a):

На работу у нас ходят пенсионеры, даже если им не платить зарплату. Ибо дома прокиснешь сидеть.
Ну вот не пошёл бы этот 70-летний пенсионер на работу и не пропал бы. Был бы дома с женой. А так пошёл и пропал. Теперь все ищут.

Гость||

Гость писал(a):

пошёл бы этот 70-летний пенсионер на работу и не пропал бы. Был бы дома с женой. А так пошёл и пропал. Теперь все ищут.
Ну и пусть ищут. В чем вопрос то?

Гость||

с курткой и шапкой все ясно, штаны какого цвета ?

Гость||

Гость писал(a):

с курткой и шапкой все ясно, штаны какого цвета ?
черные джинсы, текст читай !

Гость||

Гость писал(a):

На работу у нас ходят пенсионеры, даже если им не платить зарплату. Ибо дома прокиснешь сидеть
а надо было бы посидеть, пришло время, ну ли лучше бы на рыбалку сходил или куда то поехал в круиз

Гость||

Хорошо что у меня не синяя куртка, и шапка тоже не белая. И не пенсионер я.

Гость||

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