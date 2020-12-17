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Происшествия

В Каменском районе в столкновении трех машин пострадали шесть человек

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В среду, 16 декабря, в Каменском районе случилось ДТП с участием трех автомобилей, травмы в нем получили шесть человек, в том числе дети.

По предварительным данным, на 208-м километре трассы Тамбов - Пенза около 7:40 столкнулись «УАЗ-Патриот», которым управлял 49-летний мужчина, «Лада-Калина» с 37-летним водителем, который буксировал автомобиль «Лада», а также «Лада-Ларгус» с 60-летним автомобилистом за рулем.

В результате аварии в больнице оказались пять человек: водитель УАЗа и его пассажиры, 43-летний мужчина и 16-летняя девочка, а также автомобилист, управлявший «Ладой-Ларгус», и путешествовавший с ним 60-летний мужчина.

13-летней пассажирке УАЗа медики оказали помощь на месте, а затем отпустили.

Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

«УАЗ-Патриот»
penzainform.ru писал(a):
«Лада-Калина»
penzainform.ru писал(a):
«Лада-Ларгус»
Красота.

Имя: Гость
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