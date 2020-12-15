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Происшествия

В области ищут 25-летнюю Веру Новичкову, пропавшую 2 месяца назад

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В Пензенской области разыскивают 25-летнюю жительницу села Липовка Малосердобинского района Веру Витальевну Новичкову.

«10 октября в период времени с 08:00 по 10:00 девушка ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

При себе у Веры Новичковой были документы, мобильный телефон (выключен) и деньги.

На вид пропавшей 25-30 лет, рост 150 см, телосложение плотное, волосы русые длинные до поясницы, лицо круглое, глаза зеленовато-карие, большие, нос курносый средний, губы средние, уши маленькие прилегающие. У девушки дефект речи - она говорит невнятно.

В день исчезновения на Вере Новичковой была красная болоньевая куртка средней длины без капюшона на молнии, синие джинсы, темно-коричневые осенние ботинки на шнурках.

«Если у вас есть информация о месте нахождения без вести пропавшей, просьба сообщить ее по телефонам: 8841-46-210-54, 8841-46-210-72, 630-213», - обратилась к населению пресс-служба.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото УМВД России по Пензенской области
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