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Происшествия

На улице Калинина в Пензе «Приора» врезалась в троллейбус

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В понедельник, 14 декабря, на улице Калинина в Пензе случилась авария с участием автомобиля «Лада-Приора» и троллейбуса.

Кадрами с места происшествия поделился пользователь социальной сети Instagram. По его словам, транспортные средства столкнулись недалеко от дворца водного спорта.

В ролике можно увидеть, что легковушка получила серьезные повреждения. У «Приоры» искорежена передняя часть.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России порталу PenzaInform.ru сообщили, что, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Авария с участием общественного транспорта случилась в Пензе и 13 декабря. На улице Кирова, рядом с пересечением с улицей Карла Маркса, столкнулись маршрутное такси и автобус большого класса.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Красава, к успеху шел. Минус одна помойка на дорогах.

Гость||

А че он так медленно ехал зачем!

Гость||

На троллейбусы в Пензе объявлена охота? На троллейбусы в Пензе нельзя охотиться, они в Пензе как "краснокнижные" животные могут совсем исчезнуть.

Имя: Гость
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