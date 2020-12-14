На улице Калинина в Пензе «Приора» врезалась в троллейбус

14.12.2020 | 10:11

В понедельник, 14 декабря, на улице Калинина в Пензе случилась авария с участием автомобиля «Лада-Приора» и троллейбуса.

Кадрами с места происшествия поделился пользователь социальной сети Instagram. По его словам, транспортные средства столкнулись недалеко от дворца водного спорта.

В ролике можно увидеть, что легковушка получила серьезные повреждения. У «Приоры» искорежена передняя часть.

В отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД России порталу PenzaInform.ru сообщили, что, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал.

Авария с участием общественного транспорта случилась в Пензе и 13 декабря. На улице Кирова, рядом с пересечением с улицей Карла Маркса, столкнулись маршрутное такси и автобус большого класса.