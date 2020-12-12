От коронавируса скончались еще двое жителей Пензенской области

12.12.2020 | 20:12

В субботу, 12 декабря, в Пензенской области выписан из больниц 121 человек, перенесший COVID-19. В общей сложности насчитывается 18 810 выздоровевших пациентов.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Также стало известно о смерти мужчины 1960 и женщины 1950 года рождения.

У обоих пациентов имелись сопутствующие заболевания: у мужчины - артериальная гипертензия, у женщины - ожирение III степени, атеросклероз аорты и артерий, ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, гипертрофия и дистрофия миокарда, пневмосклероз, нефросклероз и панкреосклероз.

Причиной смерти в обоих случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.