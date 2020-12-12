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Происшествия

На улице Бородина в Пензе загорелся Opel Corsa

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В субботу, 12 декабря, в микрорайоне Арбеково в Пензе вспыхнула легковая машина.

Видео с места происшествия выложил в соцсети «ВКонтакте» очевидец происшествия. «На ул. Бородина загорелся автомобиль марки «Opel» возле 3-го отдела полиции. Причины происшествия уточняются, время 14:44», - написал автор.

Подробности произошедшего рассказали спасатели.

«Сообщение о возгорании автомобиля Opel Corsa у дома № 12а на улице Бородина поступило в 14:37. На месте работали шесть человек и одна единица спецтехники», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Известно, что у иномарки выгорел моторный отсек.

Это не первый случай воспламенения автомобилей в Пензе. В октябре за двое суток сгорели три машины - импортные Land Rover Sport и Chevrolet и российский ВАЗ-2112.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото - www.instagram.com/penza_novosti
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Гость||

Этой помойке 30 лет,вы што хотите ?

Гость||

Дык посмотрите как его припарковали? Логично что он пыхнул

Имя: Гость
Комментарий:

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