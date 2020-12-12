На улице Бородина в Пензе загорелся Opel Corsa

12.12.2020 | 16:29

В субботу, 12 декабря, в микрорайоне Арбеково в Пензе вспыхнула легковая машина.

Видео с места происшествия выложил в соцсети «ВКонтакте» очевидец происшествия. «На ул. Бородина загорелся автомобиль марки «Opel» возле 3-го отдела полиции. Причины происшествия уточняются, время 14:44», - написал автор.

Подробности произошедшего рассказали спасатели.

«Сообщение о возгорании автомобиля Opel Corsa у дома № 12а на улице Бородина поступило в 14:37. На месте работали шесть человек и одна единица спецтехники», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Известно, что у иномарки выгорел моторный отсек.

Это не первый случай воспламенения автомобилей в Пензе. В октябре за двое суток сгорели три машины - импортные Land Rover Sport и Chevrolet и российский ВАЗ-2112.