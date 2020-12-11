Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|18:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-12oC
-11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Саранске 8-й год устанавливают личность женщины из Пензенской области

Печать

Мордовская полиция просит пензенцев помочь в установлении личности женщины, которая, предположительно, ранее жила в Пензенской области.

Труп обнаружили 11 ноября 2013 года в поселке ТЭЦ города Саранска, но выяснить, кому он принадлежит, до сих пор не удалось.

На вид погибшей 50 лет, рост - 165-170 сантиметров, телосложение плотное, лицо овальное, волосы волнистые светлые, спинка носа прямая, губы тонкие.

Она была одета в рубашку коричневого цвета, черное хлопчатобумажное трико, на голове был платок с изображением солнца, на безымянном пальце левой руки - перстень из металла белого цвета.

«Если у вас есть информация о личности данной женщины, сообщите ее по телефонам: 8 (8342) 29-77-88, 8 (8342) 29-77-61», - обратилась к жителям области полиция Саранска.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото УМВД России по г. Саранску
0
0
0
0
 
Гость||

дина черемушкина ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

[object HTMLScriptElement]
дыра страшная, наш Заводской район аналог

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте