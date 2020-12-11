В Саранске 8-й год устанавливают личность женщины из Пензенской области

11.12.2020 | 18:03

Мордовская полиция просит пензенцев помочь в установлении личности женщины, которая, предположительно, ранее жила в Пензенской области.

Труп обнаружили 11 ноября 2013 года в поселке ТЭЦ города Саранска, но выяснить, кому он принадлежит, до сих пор не удалось.

На вид погибшей 50 лет, рост - 165-170 сантиметров, телосложение плотное, лицо овальное, волосы волнистые светлые, спинка носа прямая, губы тонкие.

Она была одета в рубашку коричневого цвета, черное хлопчатобумажное трико, на голове был платок с изображением солнца, на безымянном пальце левой руки - перстень из металла белого цвета.

«Если у вас есть информация о личности данной женщины, сообщите ее по телефонам: 8 (8342) 29-77-88, 8 (8342) 29-77-61», - обратилась к жителям области полиция Саранска.