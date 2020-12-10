В Пензенской области умерли 35-летняя женщина и двое мужчин с COVID-19

10.12.2020 | 20:07

В четверг, 10 декабря, в Пензенской области обнародовали информацию о смерти трех пациентов с COVID-19. В список жертвах попали двое мужчин и женщина.

Пациентке было 35 лет. Кроме коронавирусной инфекции у нее диагностировали ожирение II степени.

Младшему из умерших мужчин исполнилось 52. У него диагностировали атеросклероз аорты, ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, умеренную дистрофию миокарда, пневмосклероз, белковую дистрофию печени и нефросклероз.

Второй мужчина ушел из жизни в возрасте 67. В числе сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, атеросклеротический нефросклероз и кардиосклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, последствия инфаркта мозга, артериальная гипертензия. Известно также, что у него была киста в левой почке и ожирение I степени.

Итого оперштаб сообщил о 269 смертях от коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 117 человек. Итого выздоровевших - 18 579», - добавила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.