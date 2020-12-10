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Происшествия

В Пензенской области умерли 35-летняя женщина и двое мужчин с COVID-19

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В четверг, 10 декабря, в Пензенской области обнародовали информацию о смерти трех пациентов с COVID-19. В список жертвах попали двое мужчин и женщина.

Пациентке было 35 лет. Кроме коронавирусной инфекции у нее диагностировали ожирение II степени.

Младшему из умерших мужчин исполнилось 52. У него диагностировали атеросклероз аорты, ишемическую болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, умеренную дистрофию миокарда, пневмосклероз, белковую дистрофию печени и нефросклероз.

Второй мужчина ушел из жизни в возрасте 67. В числе сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, атеросклеротический нефросклероз и кардиосклероз, хроническая ишемическая болезнь сердца, последствия инфаркта мозга, артериальная гипертензия. Известно также, что у него была киста в левой почке и ожирение I степени.

Итого оперштаб сообщил о 269 смертях от коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 117 человек. Итого выздоровевших - 18 579», - добавила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Татьяна Голикова заявила о росте смертности в России

Гость||

Куда мы катимся... То старики умирали, теперь уже как ни почитаешь новости - в статистике умерших периодически мелькт лица +/- 40 лет.

Гость||

А нас спортивно-массовых мероприятий количество собираются увеличивать. Молодцы)))

Гость||

Читая такие сводки начинаешь думать, что самый полный диагноз всех болезней - это неотъемлемая часть работы при лечении коронавируса.

Гость||

Гость писал(a):

Куда мы катимся... То старики умирали, теперь уже как ни почитаешь новости - в статистике умерших периодически мелькт лица +/- 40 лет.
Медицину развалили, людей не лечат - вот и смерти.

Гость||

В 35 лет от ожирения 2 степени не умирают. Значит было что то ещё.

Гость||

Гость писал(a):

В 35 лет от ожирения 2 степени не умирают. Значит было что то ещё.
Значит уморили.

Гость||

Странно получается , когда из Москвы нагоняй получили.сразу стали выписывать по 300-500 излечившихся.а теперь опять и количество больных увеличилось а количество излечившихся резко уменьшилось.Рисуем,как хотим.

Имя: Гость
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